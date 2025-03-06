Posted 6 марта, 10:13
Published 6 марта, 10:13
Modified 6 марта, 10:51
Updated 6 марта, 10:51
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев стал фигурантом пятого уголовного дела. Его обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами, выделенными Фондом поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина».
Следствие утверждает, что Лежнев похитил 11 млн рублей у 11 организаций. Он свою вину не признаёт и называет обвинения необоснованными, пишет «Орелtimes».
Информация о новом деле появилась 5 марта, когда Орловский областной суд рассматривал апелляцию по продлению меры пресечения Лежневу.
Напомним, что Лежнев остаётся под арестом до конца марта по обвинению в мошенничестве: хищении средств при ремонте Красного моста в Орле и махинациях с командировками в зону спецоперации. Несмотря на это, он получил медаль «За помощь фронту».
Ущерб по его делу увеличился до 184 млн рублей. Его обвиняли в шести эпизодах хищения бюджетных средств и создании преступного сообщества.