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Posted 6 марта, 10:13

Published 6 марта, 10:13

Modified 6 марта, 10:51

Updated 6 марта, 10:51

Сергей Лежнев в суде

Сергей Лежнев стал фигурантом пятого уголовного дела

6 марта 2025, 10:13
Фото: «Орелtimes». Сергей Лежнев в суде
Советника орловского губернатора и бывшего белгородского блогера обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами.

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев стал фигурантом пятого уголовного дела. Его обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами, выделенными Фондом поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина».

Следствие утверждает, что Лежнев похитил 11 млн рублей у 11 организаций. Он свою вину не признаёт и называет обвинения необоснованными, пишет «Орелtimes».

Информация о новом деле появилась 5 марта, когда Орловский областной суд рассматривал апелляцию по продлению меры пресечения Лежневу.

Напомним, что Лежнев остаётся под арестом до конца марта по обвинению в мошенничестве: хищении средств при ремонте Красного моста в Орле и махинациях с командировками в зону спецоперации. Несмотря на это, он получил медаль «За помощь фронту».

Ущерб по его делу увеличился до 184 млн рублей. Его обвиняли в шести эпизодах хищения бюджетных средств и создании преступного сообщества.

Лежнев остаётся в СИЗО с мая 2024 года. Правоохранители продолжает допросы свидетелей и изучение документов по делу. Его просьбу отправиться на СВО отклонили.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее выразил сожаление по поводу ареста Лежнева.

Находящийся в СИЗО Лежнев получил медаль «За помощь фронту»?
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#Анна Селищева#Общество#Лежнев сергей#Сизо#Орловская область#Белгород
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