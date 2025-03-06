Россети установили 16 тысяч умных счетчиков в Белгородской области в 2024 году

Posted 6 марта, 11:29
Published 6 марта, 11:29
Modified 6 марта, 11:47
Updated 6 марта, 11:47
Главной особенностью умных устройств является возможность в реальном времени контролировать объем потребляемой электроэнергии. Счетчики оснащены функцией дистанционного съема показаний, так что жителям, которым установили такие приборы, теперь не нужно самостоятельно передавать их в сбытовую компанию. Применение функции удаленного сбора данных позволит анализировать режим потребления и более экономно расходовать энергоресурс.