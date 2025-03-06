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Posted 6 марта, 11:29

Published 6 марта, 11:29

Modified 6 марта, 11:47

Updated 6 марта, 11:47

Россети установили 16 тысяч умных счетчиков в Белгородской области в 2024 году

Россети установили 16 тысяч умных счетчиков в Белгородской области в 2024 году

6 марта 2025, 11:29
Фото: 1MI.
В 2024 году энергетики филиала «Россети Центр» -«Белгородэнерго» смонтировали взамен непригодных к расчетам счетчиков потребителей 16123 интеллектуальных прибора учета электроэнергии.

Главной особенностью умных устройств является возможность в реальном времени контролировать объем потребляемой электроэнергии. Счетчики оснащены функцией дистанционного съема показаний, так что жителям, которым установили такие приборы, теперь не нужно самостоятельно передавать их в сбытовую компанию. Применение функции удаленного сбора данных позволит анализировать режим потребления и более экономно расходовать энергоресурс.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Россети
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