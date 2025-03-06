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Posted 6 марта, 12:25

Published 6 марта, 12:25

Modified 6 марта, 12:25

Updated 6 марта, 12:25

РЭО: После обновления ФГИС УТКО позволит снизить расходы на корректировку терсхем

РЭО: После обновления ФГИС УТКО позволит снизить расходы на корректировку терсхем

6 марта 2025, 12:25
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор расширил функционал Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), добавив в нее новые модули. Это существенно упростит регионам работу с территориальными схемами и сократит затраты на их корректировку.

После обновления в системе появились два важных инструмента: модуль для ведения схем и модуль для их оценки и моделирования. Эти решения позволяют оптимизировать расходы на транспортировку ТКО и строительство новых объектов, основываясь на прогнозах о возможном дефиците мощностей и оптимальным потокам мусора, сообщает 56orb.ru.

«Как итог — достижение национальных целей по обработке и утилизации ТКО за счет инструментов прогнозирования и мониторинга реализации территориальных схем», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Согласно постановлению правительства № 775, с 2025 года регионы обязаны ежегодно обновлять территориальные схемы в срок до 1 августа включительно, при этом новые схемы должны действовать не менее 10 лет.

Как отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров, обновленные сервисы предоставляют возможность моделировать проекты территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая планирование будущей инфраструктуры и перегрузочных станций. В ближайшее время планируется запустить функцию публикации территориальных схем в открытом доступе ФГИС УТКО. Это обеспечит возможность общественных обсуждений.

Для удобства пользователей в личном кабинете размещены подробные инструкции по работе с новыми модулями. РЭО проводит серию обучающих вебинаров, запись первого уже доступна на официальном сайте оператора в разделе ФГИС УТКО.

Известно, что территориальная схема обращения с отходами производства и потребления включает текстовую часть и электронную модель, где детально описывается система обращения с отходами, образующимися в регионе и поступающими из других субъектов РФ. Информация представлена в разных форматах, включая текст, таблицы и графики, охватывая полный цикл работы с отходами, включая накопление сбор, транспортировку, обработку и обезвреживание, а также их утилизацию.

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