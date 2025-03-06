РЭО: После обновления ФГИС УТКО позволит снизить расходы на корректировку терсхем

Известно, что территориальная схема обращения с отходами производства и потребления включает текстовую часть и электронную модель, где детально описывается система обращения с отходами, образующимися в регионе и поступающими из других субъектов РФ. Информация представлена в разных форматах, включая текст, таблицы и графики, охватывая полный цикл работы с отходами, включая накопление сбор, транспортировку, обработку и обезвреживание, а также их утилизацию.