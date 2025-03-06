РЭО: Дополнительные баллы для поступления смогут получить волонтеры экоакций

Для получения дополнительных баллов необходимо предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) при подаче документов в приемную комиссию вуза. В выписке должно быть указано не менее 20 часов волонтерской деятельности. Для автоматической передачи данных необходимо связать учетную запись на портале «Госуслуги» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление на поступление через «Госуслуги». В зависимости от выбранного вуза абитуриент может получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов, учитывающих волонтерскую деятельность, и количество начисляемых баллов можно найти на платформе «Добро.рф».