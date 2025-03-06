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Posted 6 марта, 10:14

Published 6 марта, 10:14

Modified 6 марта, 10:16

Updated 6 марта, 10:16

РЭО: Дополнительные баллы для поступления смогут получить волонтеры экоакций

РЭО: Дополнительные баллы для поступления смогут получить волонтеры экоакций

6 марта 2025, 10:14
Фото: Изображение Midjourney.
Экологические активисты, участвующие в проектах Российского экологического оператора (РЭО), смогут получить статус волонтеров и заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, заработанные на мероприятиях, зарегистрированных на платформе «Добро.рф», волонтерские часы можно конвертировать в дополнительные баллы к ЕГЭ. Это позволит участникам не только активно содействовать охране окружающей среды и развитию экономики замкнутого цикла в России, но и увеличить свои шансы на поступление в выбранный университет. Об этом пишет newsnn.ru.

Подчеркивается, что волонтерские часы можно заработать, принимая участие в таких мероприятиях, как Российский экологический форум (РЭФ), «Зеленая премия», а также в различных экологических акциях и субботниках.

Для получения дополнительных баллов необходимо предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) при подаче документов в приемную комиссию вуза. В выписке должно быть указано не менее 20 часов волонтерской деятельности. Для автоматической передачи данных необходимо связать учетную запись на портале «Госуслуги» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление на поступление через «Госуслуги». В зависимости от выбранного вуза абитуриент может получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов, учитывающих волонтерскую деятельность, и количество начисляемых баллов можно найти на платформе «Добро.рф».

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