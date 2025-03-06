ПСБ подготовил список распространённых уловок мошенников

Posted 6 марта, 13:29
Published 6 марта, 13:29
Modified 6 марта, 13:32
Updated 6 марта, 13:32
Мошенники активно используют эти эмоции в своих схемах. Наиболее распространённой методикой, позволяющей жуликам получить доступ к данным банковских карт, остаётся телефонное мошенничество.
Вероятность того, что вам действительно звонит сотрудник банка, крайне мала. Запомните: работник банка никогда не будет запрашивать у вас данные вашей карты, коды, логины или пароли. Такие вопросы задают только мошенники. Если разговор зашёл о «подозрительных операциях», и у вас возникли сомнения, лучше всего прекратить разговор. Если вы чувствуете тревогу, перезвоните в банк самостоятельно.
Мошенники — это ловкие манипуляторы, которые тщательно разрабатывают свои психологические атаки. Уверенный и напористый голос «майора» или «опера» может вызвать у вас страх и тревогу. Они стремятся к тому, чтобы вы оставались на линии и не вешали трубку.
На самом деле, настоящий следователь вызовет вас на допрос с повесткой, отправленной по реальному адресу. Обычно мошенники утверждают, что они находятся в московском офисе. Настоящий сотрудник правоохранительных органов, если это необходимо, лично приедет к вам домой или на работу и предъявит удостоверение, чтобы развеять все сомнения.
Самая безопасная стратегия — предложить вызвать вас по месту жительства и положить трубку.
Вам сообщают, что вы выиграли приз в благотворительном розыгрыше. Для того чтобы забрать свой выигрыш, необходимо внести небольшую сумму на оплату конвертации и налога. Вам предоставляется ссылка, которая на самом деле помогает мошенникам опустошить вашу банковскую карту. Услышав такую неожиданную новость от незнакомого человека, постарайтесь не паниковать. Вспомните, насколько часто вы слышали истории о случайных выигрышах в лотерею. Возможно ли действительно выиграть в лотерее, в которой вы даже не принимали участия?
Современные нейросети способны вести разговор на любые темы и могут имитировать знакомых, друзей, коллег или даже начальников. Искусственный интеллект позволяет легко подделывать голоса и видео. Однако, как только вы услышите просьбу «одолжи мне денег», это должно вас насторожить. Прекратите разговор и перезвоните своему собеседнику. Скорее всего, его аккаунт был взломан, и за деньгами обращается мошенник.
Эти слова мошенники используют для создания психологического давления, подталкивая вас к быстрым действиям, утверждая, что «с вашего счёта происходят подозрительные переводы» или «кто-то пытается оформить кредит на ваше имя — подтвердите, что это вы». После этого они требуют предоставить личные данные и информацию о ваших банковских картах или счетах, а также перевести средства на «безопасный счёт».
Запомните: никаких «безопасных счетов» не существует — это выдумка мошенников. Срочность — это их главный прием, так как они стремятся, чтобы у вас не было времени на размышления и сомнения.