ПСБ подготовил список распространённых уловок мошенников

Вам сообщают, что вы выиграли приз в благотворительном розыгрыше. Для того чтобы забрать свой выигрыш, необходимо внести небольшую сумму на оплату конвертации и налога. Вам предоставляется ссылка, которая на самом деле помогает мошенникам опустошить вашу банковскую карту. Услышав такую неожиданную новость от незнакомого человека, постарайтесь не паниковать. Вспомните, насколько часто вы слышали истории о случайных выигрышах в лотерею. Возможно ли действительно выиграть в лотерее, в которой вы даже не принимали участия?