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Posted 6 марта, 13:16

Published 6 марта, 13:16

Modified 6 марта, 13:16

Updated 6 марта, 13:16

У правительства новые планы на семейную ипотеку

Программу семейной ипотеки в РФ могут расширить

6 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI. У правительства новые планы на семейную ипотеку
Если условия согласуют, то получить её смогут семьи с одним ребёнком до 18 лет. Вопрос уже обсуждают в правительстве.

В программу семейной ипотеки могут внести корректировки. Предлагается распространить её на семьи с одним ребёнком до 18 лет, пишет УтроNews со ссылкой на РБК.

В правительстве уже обсуждают соответствующий вопрос. Профильные министерства должны сформулировать предложения до 25 марта.

Речь идёт о льготной ипотеке под 6%. Сейчас её могут получить семьи, в которых есть ребёнок в возрасте до шести лет включительно.

Ранее в Белгороде утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей. В первом квартале этого года показатель составил 91 838 рублей. За год сумма увеличилась почти на 8 тыс. рублей.

Белгородцам продлили льготную ипотеку под 2%. Кто сможет ею воспользоваться?
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#Общество#Россия#Семейная ипотека
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