Программу семейной ипотеки в РФ могут расширить

Posted 6 марта, 13:16
Published 6 марта, 13:16
Modified 6 марта, 13:16
Updated 6 марта, 13:16
В правительстве уже обсуждают соответствующий вопрос. Профильные министерства должны сформулировать предложения до 25 марта.
Речь идёт о льготной ипотеке под 6%. Сейчас её могут получить семьи, в которых есть ребёнок в возрасте до шести лет включительно.
Ранее в Белгороде утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей. В первом квартале этого года показатель составил 91 838 рублей. За год сумма увеличилась почти на 8 тыс. рублей.