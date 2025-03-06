Правки в ГОСТ по организации дорожного движения: что поменяется на дорогах уже в 2025

Posted 6 марта, 12:04
Published 6 марта, 12:04
Modified 6 марта, 12:06
Updated 6 марта, 12:06
Росстандарт выпустил изменения к ГОСТ 52289, который регулирует знаки, светофоры и другие средства регулирования дорожного движения. Изменения вступят в силу уже в новом 2026 году, но использовать обновления могут уже сейчас.
Одно из нововведений — теперь временно недействующие части знаков необходимо не зачехлять, а закрыть двумя красными полосами не менее 100 мм.
Теперь владельцы дорог, органы власти и другие уполномоченные могут в рамках эксперимента применять технические средства организации движения, не предусмотренные стандартами. Для этого необходимо согласование с ГАИ, предоставить цели и задачи эксперимента, сроки и места проведения, ожидаемый результат, методику оценки эффективности технических средств организации дорожного движения и их восприятия участниками дорожного движения, а также техническую документацию.
Для информирования участников движения об эксперименте организаторы должны установить транспаранты и разместить в Сети объявление о необходимости эксперимента.
Знаки теперь можно размещать не только на опорах освещения и светофорных стойках, но и на иных стационарных объектах.
Уменьшат и количество обязательно дублирующихся знаков. Например, на регулируемых пешеходных переходах в населённых пунктах дублирования знака не должны делать. На пешеходных переходах с искусственной неровностью, где есть знак о рекомендуемой скорости и разметка о неровности, можно не устанавливать знак 1.17 «Искусственная неровность».
Теперь ГОСТы разрешают установку знаков на крайней левой полосе при одностороннем движении. Оптимизируют и знаки «Направление движения», в некоторых случаях допускается их отсутствие.
Появится и новая «Стоп-линия». Теперь можно устанавливать вертикальный указатель.
Знаки уменьшенного размера теперь могут устанавливать на дворовых территориях, если там есть знак «Жилая зона».
На знаках, уведомляющих о парковке, можно указывать способ стоянки автомобиля. А также расширят знаки с видом транспортного средства, временем действия запрета или наоборот — разрешения, добавив, кроме времени и дней недели, ещё и месяцы.
Отметим, что многие из нововведений совсем не новые. В столичном Минтрансе уже продолжительное время используют свой собственный, так называемый «московский стандарт». Во многом он касается обустройства выделенных полос для общественного транспорта. Часть «московского стандарта» теперь появилась и в этом ГОСТе, а значит, уже сегодня в регионах новые ремонты могут реализовывать как в столице, а обязательным это будет с 2026 года.
Заместитель руководителя службы управления наземного транспорта ГКУ «Организатор перевозок» в Москве Дмитрий Грубый, рассказал о том, что в Белгороде появились некоторые требования ГОСТа ещё до того, как о них начали думать при разработке стандартов.
В требованиях светофор для пешеходов должен обязательно располагаться справа в метре от «зебры», что иногда создаёт проблемы с тем, что стойки располагаются прямо посреди платформы или на пандусе.
При реконструкции Щорса в Белгороде этого удалось избежать при договорённости с ГАИ. На платформах остановок некоторые светофоры находятся слева, что не затрудняет движение и ориентирование, но объективно неудобно. У разработчиков проекта даже была идея сделать навесной светофор, чтобы и ГОСТ соблюсти, и столб в пандус не воткнуть, но от таких конструкций удалось белгородцам спастись.
Есть, конечно, к ГОСТу и претензии от транспортного сообщества. По словам Дмитрия Грубого, в пункте 7.2.6 внесли довольно странные правки.
Ранее:
«При светофорном регулировании в одной фазе светофорного цикла допускается движение пешеходов и поворачивающих транспортных средств (пересекающих направление движения пешеходов) при одновременном выполнении следующих условий:
— суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одно направление, не более 120 ед./ч, а интенсивность движения пешеходов не более 600 пеш./ч;
— применение информационных световых секций по 7.4.12 для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу, на который он поворачивает, с режимом белолунного мигания с частотой по 7.5.3.»
Теперь первое условие дополнят так:
«Или суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одно направление, не более 600 ед./ч, а интенсивность движения пешеходов не более 150 пеш./ч».
«Было 120 машин, 600 пешеходов. Откуда эти цифры? Почему они такие? Теперь стало наоборот, 600 машин и 150 пешеходов. А что случилось? Почему так? Никто этого не знает. В первый раз, когда писали, цифры местами перепутали, а теперь исправляем, или что?» — пишет транспортник.