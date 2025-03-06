Правки в ГОСТ по организации дорожного движения: что поменяется на дорогах уже в 2025

Отметим, что многие из нововведений совсем не новые. В столичном Минтрансе уже продолжительное время используют свой собственный, так называемый «московский стандарт». Во многом он касается обустройства выделенных полос для общественного транспорта. Часть «московского стандарта» теперь появилась и в этом ГОСТе, а значит, уже сегодня в регионах новые ремонты могут реализовывать как в столице, а обязательным это будет с 2026 года.