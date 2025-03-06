Позже на неделю? Когда в белгородских школах стартуют весенние каникулы

Posted 6 марта, 17:10
Published 6 марта, 17:10
Modified 6 марта, 17:10
Updated 6 марта, 17:10
Белгородцы интересуются: почему у школьников каникулы этой весной начинаются 29 марта? По словам одной из жительниц региона, остальные школьники начнут отдыхать уже с 22-го числа.
Ей ответил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он объяснил, что третья четверть в этом году длится 11 недель, поэтому каникулы и начнутся 29 числа. Продлятся они девять дней.
Мэр Белгорода Валентин Демидов также добавил, что посмотреть график каникул на 2024/2025 учебный год можно на сайте виртуальной школы. Ознакомиться с ним можно и в материале Бел.Ру.