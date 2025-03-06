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Posted 6 марта, 17:10

Published 6 марта, 17:10

Modified 6 марта, 17:10

Updated 6 марта, 17:10

Скоро юные белгородцы уйдут на каникулы

Позже на неделю? Когда в белгородских школах стартуют весенние каникулы

6 марта 2025, 17:10
Фото: 1MI. Скоро юные белгородцы уйдут на каникулы

Чиновники назвали дату начала весенних каникул в белгородских школах

Сюжет
Школа
Родителям школьников рассказали, с какого числа в Белгородской области начнутся весенние каникулы.

Белгородцы интересуются: почему у школьников каникулы этой весной начинаются 29 марта? По словам одной из жительниц региона, остальные школьники начнут отдыхать уже с 22-го числа.

Ей ответил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он объяснил, что третья четверть в этом году длится 11 недель, поэтому каникулы и начнутся 29 числа. Продлятся они девять дней.

Мэр Белгорода Валентин Демидов также добавил, что посмотреть график каникул на 2024/2025 учебный год можно на сайте виртуальной школы. Ознакомиться с ним можно и в материале Бел.Ру.

Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школа#Каникулы#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Милёхин#Весенние каникулы#Валентин Демидов
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