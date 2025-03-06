Появились первые официальные подробности о смертельном ДТП в Белгородской области

Posted 6 марта, 19:35
Published 6 марта, 19:35
Modified 6 марта, 19:38
Updated 6 марта, 19:38
В региональном УМВД подтвердили, что в страшном ДТП в Новооскольском округе погибли шесть человек. Ещё четверых пострадавших госпитализировали.
При этом не подтверждается информация ТАСС о том, что столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Как сообщили в полиции, участниками аварии были два автобуса — Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.
Все погибшие находились в первом из указанных автобусов. Во втором, по предварительным данным, никто не пострадал.
Также уточняется, что авария произошла около 21:00 в районе Великомихайловки.
Причины ДТП устанавливаются.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что проведут проверку «соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок».