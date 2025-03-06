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Posted 6 марта, 19:35

Published 6 марта, 19:35

Modified 6 марта, 19:38

Updated 6 марта, 19:38

В УМВД сообщили подробности аварии

Появились первые официальные подробности о смертельном ДТП в Белгородской области

6 марта 2025, 19:35
Фото: 1MI. В УМВД сообщили подробности аварии

При столкновении двух автобусов в Белгородской области погибли шесть человек

Страшная авария произошла вечером в Новооскольском округе. При этом не подтверждается информация, что одним из участников ДТП был КамАЗ.

В региональном УМВД подтвердили, что в страшном ДТП в Новооскольском округе погибли шесть человек. Ещё четверых пострадавших госпитализировали.

При этом не подтверждается информация ТАСС о том, что столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Как сообщили в полиции, участниками аварии были два автобуса — Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.

Все погибшие находились в первом из указанных автобусов. Во втором, по предварительным данным, никто не пострадал.

Также уточняется, что авария произошла около 21:00 в районе Великомихайловки.

Причины ДТП устанавливаются.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что проведут проверку «соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок».

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#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Белгород#Новооскольский горокруг
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