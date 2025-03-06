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Posted 6 марта, 19:56

Published 6 марта, 19:56

Modified 6 марта, 19:59

Updated 6 марта, 19:59

Столкнулись два автобуса

Очевидцы публикуют первые кадры с места жёсткого ДТП в Белгородской области

6 марта 2025, 19:56
Фото: 1MI. Столкнулись два автобуса
Видео публикуют местные медиа. На записи отчётливо видно пострадавший микроавтобус.

В белгородских Telegram-каналах появилось видео с места смертельного ДТП в Новооскольском округе. На кадрах можно увидеть разбросанные по дороге обломки, а также повреждённый транспорт.

Ранее стало известно, что столкнулись автобусы Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. При этом изначально была информация, что одним из участников ДТП якобы мог быть КамАЗ.

В полиции подтвердили, что в аварии погибли шесть человек. Четверых пострадавших доставили в больницы.

По неподтверждённой информации, один из автобусов якобы перевозил сотрудников «Мираторга». Так это или нет, точно не известно.

Авария произошла в районе девяти часов вечера около Великомихайловки.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Проверку проводят также прокуратура и следком.

Видео: Telegram-канал «Новый Оскол online». Смертельное ДТП в Новооскольском округе
Появились первые официальные подробности о смертельном ДТП в Белгородской области
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