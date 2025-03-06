Очевидцы публикуют первые кадры с места жёсткого ДТП в Белгородской области

Posted 6 марта, 19:56
Published 6 марта, 19:56
Modified 6 марта, 19:59
Updated 6 марта, 19:59
В белгородских Telegram-каналах появилось видео с места смертельного ДТП в Новооскольском округе. На кадрах можно увидеть разбросанные по дороге обломки, а также повреждённый транспорт.
Ранее стало известно, что столкнулись автобусы Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. При этом изначально была информация, что одним из участников ДТП якобы мог быть КамАЗ.
В полиции подтвердили, что в аварии погибли шесть человек. Четверых пострадавших доставили в больницы.
По неподтверждённой информации, один из автобусов якобы перевозил сотрудников «Мираторга». Так это или нет, точно не известно.
Авария произошла в районе девяти часов вечера около Великомихайловки.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Проверку проводят также прокуратура и следком.