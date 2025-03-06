После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

Posted 6 марта, 13:02
Published 6 марта, 13:02
Modified 6 марта, 13:03
Updated 6 марта, 13:03
Минувшей ночью ВСУ атаковали Грайворонский округ, сбросив взрывные устройства с БПЛА. Как оказалось, в Рождественке пострадала женщина. У неё минно-взрывная травма, баротравма и ссадины. Пострадавшую везут в больницу.
Также выяснилось, что разрушений стало больше. Их выявили в пяти частных домах, здании соцобъекта.
Ранее сообщалось, что в селе Гора-Подол после ночной атаки повреждены частный дом, гараж и шесть автомобилей, а в Рождественке полностью сгорел дом.
Под удар беспилотников сегодня, 6 марта, попали ещё два села. В шебекинском Муроме и волоконовском Новом пострадали по одному частному дому. Также разрушена надворная постройка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.