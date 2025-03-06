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Posted 6 марта, 13:02

Published 6 марта, 13:02

Modified 6 марта, 13:03

Updated 6 марта, 13:03

Последствия атак ВСУ на Белгородскую область

После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

6 марта 2025, 13:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Сюжет
Приграничье
За помощью обратилась жительница Грайворонского округа. Кроме того, увеличилось число разрушений.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Грайворонский округ, сбросив взрывные устройства с БПЛА. Как оказалось, в Рождественке пострадала женщина. У неё минно-взрывная травма, баротравма и ссадины. Пострадавшую везут в больницу.

Также выяснилось, что разрушений стало больше. Их выявили в пяти частных домах, здании соцобъекта.

Ранее сообщалось, что в селе Гора-Подол после ночной атаки повреждены частный дом, гараж и шесть автомобилей, а в Рождественке полностью сгорел дом.

Под удар беспилотников сегодня, 6 марта, попали ещё два села. В шебекинском Муроме и волоконовском Новом пострадали по одному частному дому. Также разрушена надворная постройка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Частный дом уничтожен после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область
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