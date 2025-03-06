Паутина платных парковок в Белгороде: где будут взымать деньги

Posted 6 марта, 13:29
Published 6 марта, 13:29
Modified 6 марта, 13:31
Updated 6 марта, 13:31
В Белгороде расширяют сеть платных парковок. Ближе к северу города платные зоны появятся на Некрасова, Гагарина, Шершнева, Мичурина, Садовой и проспекте Богдана Хмельницкого. Стоимость часа стоянки будет зависеть от зоны и будет варьироваться, как и по всему городу сейчас, от 20 до 30 рублей. В районе больницы появится зона №112, бесплатная парковка в этом месте будет два часа, а не полчаса, как в других зонах.
В центре города придётся платить при остановке на Народном и Свято-Троицком бульварах, Пушкина, Чумичова, Островского, Белгородского полка, Преображенской, Победы, проспектах Славы и Белгородском.
Также платные места появятся на Харьковской горе: почти вся улица Костюкова, часть Королёва и Дегтярёва.
Станут стоянки платными с 7 апреля.