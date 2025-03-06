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Posted 6 марта, 13:29

Published 6 марта, 13:29

Modified 6 марта, 13:31

Updated 6 марта, 13:31

В каких местах Белгорода появятся платные парковки

Паутина платных парковок в Белгороде: где будут взымать деньги

6 марта 2025, 13:29
Фото: 1MI.

В каких местах Белгорода появятся платные парковки

Сюжет
Платные парковки
Стало известно, какие именно зоны парковок станут платными в Белгороде через месяц.

В Белгороде расширяют сеть платных парковок. Ближе к северу города платные зоны появятся на Некрасова, Гагарина, Шершнева, Мичурина, Садовой и проспекте Богдана Хмельницкого. Стоимость часа стоянки будет зависеть от зоны и будет варьироваться, как и по всему городу сейчас, от 20 до 30 рублей. В районе больницы появится зона №112, бесплатная парковка в этом месте будет два часа, а не полчаса, как в других зонах.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

В центре города придётся платить при остановке на Народном и Свято-Троицком бульварах, Пушкина, Чумичова, Островского, Белгородского полка, Преображенской, Победы, проспектах Славы и Белгородском.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Также платные места появятся на Харьковской горе: почти вся улица Костюкова, часть Королёва и Дегтярёва.

Станут стоянки платными с 7 апреля.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Записываем: стало известно, когда новые парковки в Белгороде станут платными
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#Алёна Мальцева#Город#Платные парковки#Белгород
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