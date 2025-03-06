Posted 6 марта, 09:20
Published 6 марта, 09:20
Modified 6 марта, 09:22
Updated 6 марта, 09:22
СМИ накануне сообщили о том, что США перестали передавать Украине разведданные и отключили системы целеуказания для ракетных установок HIMARS. Из-за этого ВСУ могут уменьшить число обстрелов с помощью дальнобойных ракет.
К такому решению в США пришли сразу после того, как прекратили военную помощь Киеву. Связаны такие изменения с желанием привести страны к мирному соглашению.
Такую информацию подтвердили не только в Белом доме, но и западные СМИ, сообщают «Брянские новости».
Добавим, что ранее представители США провели встречу с российской делегацией. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским закончилась ссорой, но позже Зеленский в запрещённой в России соцсети отметил, что готов пойти навстречу для достижения мира.