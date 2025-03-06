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Posted 6 марта, 09:20

Published 6 марта, 09:20

Modified 6 марта, 09:22

Updated 6 марта, 09:22

СМИ: обстрелов дальнобойными ракетами может стать меньше из-за ограничений США

Обстрелов может стать меньше: США отключили Украине канал для работы HIMARS?

6 марта 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.

СМИ: обстрелов дальнобойными ракетами может стать меньше из-за ограничений США

Сюжет
Обстрел
ВСУ больше не смогут бить по российским регионам дальнобойными ракетами из-за прекращения помощи США?

СМИ накануне сообщили о том, что США перестали передавать Украине разведданные и отключили системы целеуказания для ракетных установок HIMARS. Из-за этого ВСУ могут уменьшить число обстрелов с помощью дальнобойных ракет.

К такому решению в США пришли сразу после того, как прекратили военную помощь Киеву. Связаны такие изменения с желанием привести страны к мирному соглашению.

Такую информацию подтвердили не только в Белом доме, но и западные СМИ, сообщают «Брянские новости».

Добавим, что ранее представители США провели встречу с российской делегацией. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским закончилась ссорой, но позже Зеленский в запрещённой в России соцсети отметил, что готов пойти навстречу для достижения мира.

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#Александра Склярова#Россия#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Приграничные территории
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