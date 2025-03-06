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Posted 6 марта, 13:32

Published 6 марта, 13:32

Modified 6 марта, 13:34

Updated 6 марта, 13:34

В Белгороде рассказали, что изменится с вводом новых платных парковок

Не только брать деньги: делать удобнее собираются парковки в Белгороде

6 марта 2025, 13:32
Фото: 1MI.

В Белгороде рассказали, что изменится с вводом новых платных парковок

Сюжет
Новости Белгорода
В апреле в Белгороде расширят парковочное пространство: в центре города и на «Харгоре». Кроме «новых сборов», в мэрии хотят сделать и новые функции.

Кроме расширения платных парковок в Белгороде, собираются вводить и новые функции пространства для более удобной оплаты стоянок.

Так, на сегодняшний день оплатить стоянку можно только в день её использования до 23:59, но в разработке находится система, которая позволит приобрести абонемент на следующий день после использования мест. Так, если человек забыл вовремя внести средства, он может сделать это на следующий день, а не платить штраф, который сейчас составляет 1500 рублей.

Также «Белгородское парковочное пространство» разрабатывает функцию напоминаний об окончании действия льгот или абонементов на стоянки. Сейчас этой системы нет, и если автовладелец забыл докупить вовремя новый абонемент, но продолжил пользоваться стоянкой как обычно, то ему придёт штраф, а с новой функцией за некоторое время до окончания срока действия пользователю напомнят об истекающем сроке.

Записываем: стало известно, когда новые парковки в Белгороде станут платными
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#Алёна Мальцева#Оплата#Новости Белгорода#Парковки#Белгород
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