Не только брать деньги: делать удобнее собираются парковки в Белгороде

Posted 6 марта, 13:32
Published 6 марта, 13:32
Modified 6 марта, 13:34
Updated 6 марта, 13:34
Кроме расширения платных парковок в Белгороде, собираются вводить и новые функции пространства для более удобной оплаты стоянок.
Так, на сегодняшний день оплатить стоянку можно только в день её использования до 23:59, но в разработке находится система, которая позволит приобрести абонемент на следующий день после использования мест. Так, если человек забыл вовремя внести средства, он может сделать это на следующий день, а не платить штраф, который сейчас составляет 1500 рублей.
Также «Белгородское парковочное пространство» разрабатывает функцию напоминаний об окончании действия льгот или абонементов на стоянки. Сейчас этой системы нет, и если автовладелец забыл докупить вовремя новый абонемент, но продолжил пользоваться стоянкой как обычно, то ему придёт штраф, а с новой функцией за некоторое время до окончания срока действия пользователю напомнят об истекающем сроке.