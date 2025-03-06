Не только брать деньги: делать удобнее собираются парковки в Белгороде

Так, на сегодняшний день оплатить стоянку можно только в день её использования до 23:59, но в разработке находится система, которая позволит приобрести абонемент на следующий день после использования мест. Так, если человек забыл вовремя внести средства, он может сделать это на следующий день, а не платить штраф, который сейчас составляет 1500 рублей.