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Posted 6 марта, 08:35

Published 6 марта, 08:35

Modified 6 марта, 08:37

Updated 6 марта, 08:37

Аварийно-опасная дорога есть даже в центре Белгорода

Названы пять самых опасных участков дорог в Белгороде

6 марта 2025, 08:35
Фото: 1MI. Аварийно-опасная дорога есть даже в центре Белгорода
Сюжет
Дороги
Аварийно-опасные участки нашли по пяти адресам. Перечень утвердила мэрия.

Администрация Белгорода определила пять аварийно-опасных участков дорог в городе. В их число вошли дороги:

  • на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова;
  • на пересечении улиц Студенческая и Калинина;
  • у дома № 4 по улице Королёва;
  • у дома № 20 по улице Макаренко;
  • у дома № 19 по улице Красноармейская.

Власти не запрещают белгородцам ездить по этим участкам, однако они поручили специалистам устранить проблему, чтобы не допустить аварий.

Распоряжение от 3 марта подписал градоначальник Валентин Демидов.

Напомним, что в конце декабря редакция Бел.Ру сделала большой материал, где представила опасные участки дорог в семи муниципалитетах региона. Однако такими они стали не из-за состояние дорожного полотна, а из-за частых атак ВСУ.

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#Александра Склярова#Город#Дороги#Новости Белгорода#Белгород#Плохие дороги
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