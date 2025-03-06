Названы пять самых опасных участков дорог в Белгороде

Posted 6 марта, 08:35
Published 6 марта, 08:35
Modified 6 марта, 08:37
Updated 6 марта, 08:37
Администрация Белгорода определила пять аварийно-опасных участков дорог в городе. В их число вошли дороги:
Власти не запрещают белгородцам ездить по этим участкам, однако они поручили специалистам устранить проблему, чтобы не допустить аварий.
Распоряжение от 3 марта подписал градоначальник Валентин Демидов.
Напомним, что в конце декабря редакция Бел.Ру сделала большой материал, где представила опасные участки дорог в семи муниципалитетах региона. Однако такими они стали не из-за состояние дорожного полотна, а из-за частых атак ВСУ.