На подготовку к следующей зиме Белгородская Квадра направит почти полмиллиарда рублей

На Белгородской и Губкинской ТЭЦ, котельной «Западная» пройдут капитальные ремонты трех паровых и трех водогрейных котлов. На Белгородской ТЭЦ выполнят техническое перевооружение системы постоянного тока, в ходе которого заменят старые аккумуляторные батареи на батареи с улучшенными техническими характеристиками. Также энергетики проведут первый этап модернизации кабельных линий 10 кВ «ПНС-Луч1» и «ПНС-Луч2» с заменой изношенных участков.