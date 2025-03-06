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Posted 6 марта, 07:59

Published 6 марта, 07:59

Modified 6 марта, 08:01

Updated 6 марта, 08:01

На подготовку к следующей зиме Белгородская Квадра направит почти полмиллиарда рублей

На подготовку к следующей зиме Белгородская Квадра направит почти полмиллиарда рублей

6 марта 2025, 07:59
Фото: АО «Квадра».
В этом году филиал АО «Квадра»-«Белгородская генерация» планирует направить 491,7 млн рублей на ремонт и модернизацию теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей в Белгороде, Губкинском, Валуйском городских округах, Волоконовском районе Белгородской области.

После завершения отопительного периода теплоэнергетики сразу начнут готовиться к следующей зиме. Уже запланированы работы на основном и вспомогательном энергетическом оборудовании, а также тепловых сетях.

На Белгородской и Губкинской ТЭЦ, котельной «Западная» пройдут капитальные ремонты трех паровых и трех водогрейных котлов. На Белгородской ТЭЦ выполнят техническое перевооружение системы постоянного тока, в ходе которого заменят старые аккумуляторные батареи на батареи с улучшенными техническими характеристиками. Также энергетики проведут первый этап модернизации кабельных линий 10 кВ «ПНС-Луч1» и «ПНС-Луч2» с заменой изношенных участков.

«По окончании отопительного сезона мы приступим к гидравлическим испытаниям тепловых сетей и плановой замене ветхих участков трубопроводов. Этим летом планируем переложить 10,6 км сетей отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении. Основные работы пройдут на ул. Некрасова, Свято- Троицком бульваре и Театральном проезде в Белгороде, на ул. Раевского и Королева — в Губкине», — рассказал управляющий директор филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.

Он также отметил, что Белгородский филиал продолжит подключать к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей. В этом году «Квадра» построит теплосети для лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница №2» и двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новая жизнь» г. Белгорода.

В 2025 г. Белгородская Квадра отремонтирует основное и вспомогательное оборудование
В 2025 г. Белгородская Квадра отремонтирует основное и вспомогательное оборудование
В 2025 г. Белгородская Квадра отремонтирует основное и вспомогательное оборудование. Фото: АО «Квадра»
Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей
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#Алёна Мальцева#Зима#Квадра#Отопление
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