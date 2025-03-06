На подготовку к следующей зиме Белгородская Квадра направит почти полмиллиарда рублей

Posted 6 марта, 07:59
Published 6 марта, 07:59
Modified 6 марта, 08:01
Updated 6 марта, 08:01
После завершения отопительного периода теплоэнергетики сразу начнут готовиться к следующей зиме. Уже запланированы работы на основном и вспомогательном энергетическом оборудовании, а также тепловых сетях.
На Белгородской и Губкинской ТЭЦ, котельной «Западная» пройдут капитальные ремонты трех паровых и трех водогрейных котлов. На Белгородской ТЭЦ выполнят техническое перевооружение системы постоянного тока, в ходе которого заменят старые аккумуляторные батареи на батареи с улучшенными техническими характеристиками. Также энергетики проведут первый этап модернизации кабельных линий 10 кВ «ПНС-Луч1» и «ПНС-Луч2» с заменой изношенных участков.
«По окончании отопительного сезона мы приступим к гидравлическим испытаниям тепловых сетей и плановой замене ветхих участков трубопроводов. Этим летом планируем переложить 10,6 км сетей отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении. Основные работы пройдут на ул. Некрасова, Свято- Троицком бульваре и Театральном проезде в Белгороде, на ул. Раевского и Королева — в Губкине», — рассказал управляющий директор филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.
Он также отметил, что Белгородский филиал продолжит подключать к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей. В этом году «Квадра» построит теплосети для лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница №2» и двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новая жизнь» г. Белгорода.