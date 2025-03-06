Март в Белгородской области начался с подорожания бензина

Posted 6 марта, 11:30
Published 6 марта, 11:30
Modified 6 марта, 11:32
Updated 6 марта, 11:32
За последние семь дней в Белгородской области цены выросли на все марки топлива, кроме дизеля — его стоимость так и составляет 67,3 рубля за литр. Средняя общая стоимость всех марок достигает в регионе 58,88 рубля, подсчитали в Росстате.
Бензин АИ-92 подорожал на 0,23% — до 55,99 рубля, 95-й на 0,25% — до 60,95 рубля, а 98-й и выше на 0,28% — до 83,70 рубля. Интересно, что за минувший год цены на три марки в среднем увеличились на 5 рублей и только АИ-98 подорожал сразу на 15 рублей.
Несмотря на подорожание, в Белгородской области в сравнении с регионами ЦФО всё ещё не самая высокая стоимость топлива. Дороже заплатят воронежцы (60,39 рубля), москвичи (60 рублей в Подмосковье и 62,15 рубля в самой столице) и туляки (58,89 рубля).