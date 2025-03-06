Март в Белгородской области начался с подорожания бензина

Бензин АИ-92 подорожал на 0,23% — до 55,99 рубля, 95-й на 0,25% — до 60,95 рубля, а 98-й и выше на 0,28% — до 83,70 рубля. Интересно, что за минувший год цены на три марки в среднем увеличились на 5 рублей и только АИ-98 подорожал сразу на 15 рублей.