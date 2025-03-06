Лаборатория робототехники открылась в Старом Осколе при поддержке фонда «Поколение»

«Лаборатория состоит из пяти узлов: рабочий, где студенты могут собирать, монтировать оборудование сами, буквально с первых курсов. Потом они переходят на обучение моделированию, проектированию этих установок, программируют их. Потом блок мехатроники — тот, который показывает нам технологический процесс. Ребята старших курсов могут его автоматизировать, регулировать. В целом, благодаря такому современному оборудованию, закупленному для нас Металлоинвестом и фондом „Поколение“, мы можем готовить специалистов с учётом современных требований рынка труда для наших предприятий», — рассказала заведующая отделением электротехнических и автоматизированных технологий Лариса Гладких.