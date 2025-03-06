Лаборатория робототехники открылась в Старом Осколе при поддержке фонда «Поколение»

Posted 6 марта, 08:56
Published 6 марта, 08:56
Modified 6 марта, 08:58
Updated 6 марта, 08:58
В учебной лаборатории развернут целый комплекс для обучения студентов основам автоматизации технологических процессов. Здесь воссозданы все этапы рабочего цикла и условия, максимально приближенные к реальному производству.
Так, устройство мехатронной линии переноса и сортировки деталей используется на промышленных складах, повышая эффективность и заменяя человеческий труд. А установка микропроцессорной системы управления транспортёром позволяет будущим специалистам освоить технологическую цепочку и научиться её контролировать.
«Лаборатория состоит из пяти узлов: рабочий, где студенты могут собирать, монтировать оборудование сами, буквально с первых курсов. Потом они переходят на обучение моделированию, проектированию этих установок, программируют их. Потом блок мехатроники — тот, который показывает нам технологический процесс. Ребята старших курсов могут его автоматизировать, регулировать. В целом, благодаря такому современному оборудованию, закупленному для нас Металлоинвестом и фондом „Поколение“, мы можем готовить специалистов с учётом современных требований рынка труда для наших предприятий», — рассказала заведующая отделением электротехнических и автоматизированных технологий Лариса Гладких.
Будущие специалисты представили свои первые наработки, среди которых макет теплицы с трёхуровневой автоматизированной системой управления. Специальные датчики измеряют температуру воздуха, уровень освещённости и влажности. Благодаря разработанной группой учащихся программе, система поддерживает заданные параметры и вовремя реагирует на их изменения.
Также одним из студенческих проектов стала рабочая модель насосной станции. С помощью датчика контролируется уровень воды, а также процесс перекачки жидкости. Подобные системы применяются во многих технологических процессах — от полива теплиц до охлаждения валков в сортопрокатных цехах металлургического производства.
Большинство деталей для моделей были напечатаны в этой же лаборатории на 3D-принтере.
За последние полгода в старооскольском вузе и его подразделениях при поддержке фонда Андрея Скоча оборудованы уже четыре лаборатории.
«Для нас крайне важна задача создания условий для того, чтобы студенты имели возможность получать образование с использованием современного оборудования, учились применять те наработки, которые уже имеются на высокотехнологичных производствах. Недаром одна из самых передовых лабораторий, которая сегодня открывается здесь, посвящается автоматизированной системе управления робототехникой. Есть все предпосылки для того, чтобы на этом поле быть первыми», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.