Кто-то помог? Пожар в ТЦ под Белгородом мог возникнуть из-за поджога

Другая собеседница рассказала, что якобы видела «столб огня посреди зала» магазина. Там загорелись манекены, которые стояли ближе к потолку. Здание горело так легко и стремительно, будто его «строили из картона и палок». На это также повлиял разгулявшийся в тот день сильный ветер.