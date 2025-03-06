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Posted 6 марта, 08:48

Published 6 марта, 08:48

Modified 6 марта, 08:50

Updated 6 марта, 08:50

Сгоревший ТЦ «Эконом» в посёлке Разумное

Кто-то помог? Пожар в ТЦ под Белгородом мог возникнуть из-за поджога

6 марта 2025, 08:48
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Сгоревший ТЦ «Эконом» в посёлке Разумное

Правоохранители устанавливают причину крупного пожара в Разумном

Сюжет
МЧС
Сильный пожар в торговом центре «Эконом» мог возникнуть неслучайно? Что говорят в МЧС, прокуратуре и полиции — читайте в материале.

Причиной пожара в торговом центре «Эконом» мог стать поджог. Такую версию предложил Telegram-канал «Белгород №1», её каналу подтвердили два источника.

Напомним, что происшествие случилось в среду, 5 марта, около 13:00 часов. В посёлке Разумное внезапно вспыхнуло здание ТЦ на проспекте Ленина. Огонь быстро распространился и полностью уничтожил магазин одежды и пиццерию «Потапыч». Журналисты Бел.Ру побывали на месте, подробности о том, как тушили возгорание, что говорят о нём местные и очевидцы — читайте в репортаже.

Очаг возник в магазине одежды, сотрудница соседнего торгового центра рассказала, что прямо перед началом пожара в магазине якобы ходил неизвестный мужчина. Внезапно он сказал: «У вас что-то горит!» и скрылся. Случайно загореться, по словам женщины, было нечему - «в магазине были только одежда и обувь». Поэтому она поддерживает версию с возможным поджогом.

Другая собеседница рассказала, что якобы видела «столб огня посреди зала» магазина. Там загорелись манекены, которые стояли ближе к потолку. Здание горело так легко и стремительно, будто его «строили из картона и палок». На это также повлиял разгулявшийся в тот день сильный ветер.

Официально ЧП ещё не комментировали. Журналистке Бел.Ру в региональном управлении МЧС сообщили, что причина пожара ещё устанавливается. В прокуратуре начали проверку по факту произошедшего, но её результатов пока нет. То же самое рассказали и в УМВД по Белгородской области.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#МЧС#Белгородский район#Полиция#Поджог#Разумное#Торговый центр#Белгород
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