Как выбрать цветы в подарок 8 Марта и как дольше сохранить их свежими?

Posted 6 марта, 14:29
Published 6 марта, 14:29
Modified 6 марта, 16:56
Updated 6 марта, 16:56
Самыми популярными цветами в честь 8 Марта продолжают оставаться тюльпаны и мимозы. Флорист Евгения Царева считает, что такая популярность именно в этот праздник связана не только с наступлением тепла, но и из-за скромного в СССР выбора цветов в качестве подарка. Раньше те же розы стоили гораздо дороже, зато тюльпаны и мимозы всегда были доступны.
Чаще всего мужчины предпочитают дарить женщинам красные, жёлтые и розовые тюльпаны. Однако нередко на прилавках можно встретить и другие цвета: например, сиреневые тюльпаны или бордовые.
Мимоза в свою очередь многих привлекает не только своим внешним видом, но и ярко выраженным запахом. Этот цветок мог стать популярным из-за супруги Владимира Ленина. В основном любят мимозу за её неприхотливость.
Также часто в качестве подарка к 8 Марта можно встретить и розы. Эксперт же считает, что на этот праздник следует дарить не любые розы, а бутоны чайных или персиковых.
Нередко свой выбор мужчины останавливают на нарциссах и гиацинтах. Первый вариант цветов будет сильно пахнуть, долго проживёт и обойдётся в невысокую стоимость. Гиацинты тоже отличаются сильным запахом, у них разная цветовая палитра, но и высокая цена.
Интересно, что оттенок цветов рекомендуют выбирать исходя из того, для кого будет предназначен букет. Юным девушкам стоит дарить нежные оттенки, вроде розовых, белых, персиковых и других цветов. Подойдут и пионовидные розы.
Намекнуть на трепетные чувства мужчинам помогут мимозы, а порадовать сокурсниц можно жёлтыми, кремовыми или оранжевыми тюльпанами.
Жене можно приобрести монобукеты с тюльпанами или смешать их с ирисами. О сильных чувствах расскажут нарциссы, а о страсти — розы. Маме и бабушке можно купить букет гиацинтов или собрать композицию с мимозой, тюльпанами и астрольмериями.
Если рассматривать композиции букетов, то часто в них помещают один крупный цветок, много маленьких и сухоцветы. А вместо привычных срезанных цветов могут дарить и комнатные растения — они и долговечнее, и практичнее.
Также особое внимание стоит уделить и количеству цветов в букете:
Однако важно в Женский день подобрать не только подходящие цветы, но и качественные. Как это сделать?
Флорист Наталья Колганова отмечает, что бутоны при покупке должны быть плотными и однотонными, стебли — упругими и насыщенно-зелёными. Аромат должен быть лёгким и приятным, а не затхлым или с кислинкой. Срез же стебля должен быть ровным и свежим.
Наглядно объяснили разницу между свежими цветами и уже подпортившимися сотрудники Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре отметили, что сохранить свежесть цветов можно, если не оставлять букет надолго без воды, не допускать сильный перепад температур, защищать их от ветра и осадков, перед вазой обработать стебли, а также удалить нижние листья вне зависимости от их состояния.
Соседство плохо переживают нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Лучше к ним добавить ветку туи. А свежесть роз, тюльпанов и гвоздик сохранится подольше благодаря щепотке сахара в воде.
Флористы также советуют покупателям снимать упаковку с цветов после покупки, делать на стеблях свежий срез, выбирать подходящую вазу, ежедневно менять воду, добавлять обеззараживающее средство и опрыскивать их один-два раза в день.
Кроме того, следует правильно подбирать место для размещения вазы: место должно быть прохладным, но без резкого перепада температур, а также дальше от сквозняка и солнца.
Цветочные ярмарки заработали в областном центре с 6 марта. Всего до 20:00 8 марта в Белгороде будут открыты 265 торговых точек. В них можно выбрать из 30 сортов тюльпанов, мимоз, роз и ирисов.
Журналисты Бел.Ру накануне 8 Марта посетили флористов и узнали у них о том, как сильно за год изменились цены на цветы. Оказалось, что примерно на 20-30%, но такое изменение не имеет отношение к Женскому дню.
При этом на Женский день виновницам торжества дарят не только цветы. Что ещё можно подарить — читайте в материале Бел.Ру.