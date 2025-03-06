Как выбрать цветы в подарок 8 Марта и как дольше сохранить их свежими?

Самыми популярными цветами в честь 8 Марта продолжают оставаться тюльпаны и мимозы. Флорист Евгения Царева считает, что такая популярность именно в этот праздник связана не только с наступлением тепла, но и из-за скромного в СССР выбора цветов в качестве подарка. Раньше те же розы стоили гораздо дороже, зато тюльпаны и мимозы всегда были доступны.