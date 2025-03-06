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Posted 6 марта, 12:59

Published 6 марта, 12:59

Modified 6 марта, 13:01

Updated 6 марта, 13:01

Стало известно, как часто белгородцы могут менять поликлинику

Как прикрепиться к поликлинике: инструкция

6 марта 2025, 12:59
Фото: 1MI.

Стало известно, как часто белгородцы могут менять поликлинику

Сюжет
Эксклюзив
Бесплатная медицинская помощь в Белгородской области: как выбрать поликлинику по своему усмотрению? Полное руководство для жителей области — от необходимых документов до действий в случае отказа.

В России каждый человек имеет право на выбор медорганизации для получения бесплатной помощи в рамках программы ОМС. Реализовать это право можно, подав заявление в поликлинику.

Подача заявления

Граждане могут лично обратиться в выбранное медучреждение с письменным заявлением о прикреплении или воспользоваться онлайн-сервисом «Госуслуги». Следует учитывать, что смена поликлиники допускается не чаще одного раза в год, за исключением переезда. Кроме того, пациенты имеют право выбирать лечащего врача.

Необходимые документы для прикрепления к поликлинике

Для прикрепления потребуется предоставить оригиналы следующих документов, в зависимости от возраста заявителя:

  • Для детей, не достигших 14 лет: Свидетельство о рождении, паспорт родителя и полис ОМС ребёнка.
  • Для лиц старше 14 лет: Паспорт РФ (или временное удостоверение личности) и полис ОМС.

В течении какого срока сообщат о прикреплении?

После подачи заявления выбранная поликлиника в течение двух рабочих дней запрашивает подтверждение информации в предыдущем медучреждении. В течение двух рабочих дней после получения подтверждения пациент будет уведомлён о принятии на обслуживание в письменной или устной форме.

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Уведомление страховой компании и предыдущей поликлиники

После уведомления о прикреплении (в течение трёх дней) новая поликлиника информирует о данном факте предыдущее учреждение и страховую компанию. После получения уведомления старая поликлиника в течение трёх дней прекращает обслуживание пациента и передаёт копию его меддокументации в новую поликлинику. Необходимо убедиться, что выбранное учреждение включено в реестр организаций, участвующих в территориальной программе госгарантий.

Могут ли отказать в прикреплении к новой поликлинике?

Право на выбор поликлиники гарантировано каждому системой ОМС. Этот выбор, в том числе по территориальному принципу, играет важную роль в доступности качественной медпомощи. Однако реализация этого права может быть затруднена из-за ряда объективных причин, таких как согласие врача, его загруженность, расстояние между пациентом и медучреждением, а также доступность ресурсов и финансирования.

Как подать заявление через «Госуслуги»

Для удобства подать заявление о прикреплении можно онлайн через портал «Госуслуги». Услуга предоставляется бесплатно и доступна при наличии подтвержденной учетной записи. Заявление можно подать как на себя, так и на ребёнка.

Порядок действий

  1. Проверка данных: Проверьте данные паспорта и полиса ОМС.
  2. Указание адреса: Укажите адрес постоянной или временной регистрации, а также фактического проживания.
  3. Выбор поликлиники: Выберите желаемую поликлинику из предложенного списка.
  4. Указание причины: Укажите причину смены прикрепления, если ранее были прикреплены к другой.
  5. Отправка заявления.
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Срок уведомления на Госуслугах

Уведомление о статусе оказания услуги поступит в личный кабинет на Госуслугах в течение шести дней.

Что делать в случае отказа в прикреплении к поликлинике

Если медорганизация отказала в прикреплении, необходимо обратиться в страховую организацию, выдавшую полис ОМС.

Особые категории граждан

Процедура прикрепления для ветеранов, инвалидов и беременных женщин не отличается от общего порядка.

Напомним, в Белгородской области изменился порядок записи к врачам. Теперь оформить талон можно с 08:00. При этом из-за трудностей у людей старшего возраста у каждого инфомата дежурит администратор, который поможет с записью. Ранее такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

Прежде в Белгородской области уже отмечалось, что граждане сталкиваются с трудностями при попытке обратиться к узкоспециализированному врачу без предварительной консультации с терапевтом. Это связано с тем, что непосредственная запись к такому специалисту не предусмотрена. В ответ на жалобы было заявлено, что такие правила существуют уже давно. Кроме того, есть проблема длительных очередей: по словам белгородцев, иногда приходится ждать не один-два дня, а гораздо дольше, чтобы получить свою очередь на приём.

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