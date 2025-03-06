Как прикрепиться к поликлинике: инструкция

Posted 6 марта, 12:59
Published 6 марта, 12:59
Modified 6 марта, 13:01
Updated 6 марта, 13:01
В России каждый человек имеет право на выбор медорганизации для получения бесплатной помощи в рамках программы ОМС. Реализовать это право можно, подав заявление в поликлинику.
Граждане могут лично обратиться в выбранное медучреждение с письменным заявлением о прикреплении или воспользоваться онлайн-сервисом «Госуслуги». Следует учитывать, что смена поликлиники допускается не чаще одного раза в год, за исключением переезда. Кроме того, пациенты имеют право выбирать лечащего врача.
Для прикрепления потребуется предоставить оригиналы следующих документов, в зависимости от возраста заявителя:
После подачи заявления выбранная поликлиника в течение двух рабочих дней запрашивает подтверждение информации в предыдущем медучреждении. В течение двух рабочих дней после получения подтверждения пациент будет уведомлён о принятии на обслуживание в письменной или устной форме.
После уведомления о прикреплении (в течение трёх дней) новая поликлиника информирует о данном факте предыдущее учреждение и страховую компанию. После получения уведомления старая поликлиника в течение трёх дней прекращает обслуживание пациента и передаёт копию его меддокументации в новую поликлинику. Необходимо убедиться, что выбранное учреждение включено в реестр организаций, участвующих в территориальной программе госгарантий.
Право на выбор поликлиники гарантировано каждому системой ОМС. Этот выбор, в том числе по территориальному принципу, играет важную роль в доступности качественной медпомощи. Однако реализация этого права может быть затруднена из-за ряда объективных причин, таких как согласие врача, его загруженность, расстояние между пациентом и медучреждением, а также доступность ресурсов и финансирования.
Для удобства подать заявление о прикреплении можно онлайн через портал «Госуслуги». Услуга предоставляется бесплатно и доступна при наличии подтвержденной учетной записи. Заявление можно подать как на себя, так и на ребёнка.
Уведомление о статусе оказания услуги поступит в личный кабинет на Госуслугах в течение шести дней.
Если медорганизация отказала в прикреплении, необходимо обратиться в страховую организацию, выдавшую полис ОМС.
Процедура прикрепления для ветеранов, инвалидов и беременных женщин не отличается от общего порядка.
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