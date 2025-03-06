Как прикрепиться к поликлинике: инструкция

Прежде в Белгородской области уже отмечалось, что граждане сталкиваются с трудностями при попытке обратиться к узкоспециализированному врачу без предварительной консультации с терапевтом. Это связано с тем, что непосредственная запись к такому специалисту не предусмотрена. В ответ на жалобы было заявлено, что такие правила существуют уже давно. Кроме того, есть проблема длительных очередей: по словам белгородцев, иногда приходится ждать не один-два дня, а гораздо дольше, чтобы получить свою очередь на приём.