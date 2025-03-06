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Posted 6 марта, 10:36

Published 6 марта, 10:36

Modified 6 марта, 10:36

Updated 6 марта, 10:36

Кинотеатров в Белгороде становится меньше

И в Белгороде тоже? Стало известно о закрытии некоторых кинотеатров в регионе

6 марта 2025, 10:36
Фото: 1MI. Кинотеатров в Белгороде становится меньше

Белгородцам пришлось попрощаться с кинотеатром «Спутник»

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Новости Белгорода
В Белгородской области больше не осталось кинотеатров «Спутник», принадлежащих ООО «Омега»? Что произошло, читайте в материале Бел.Ру.

С 1 марта текущего года в Алексеевке и Губкине закрылись кинотеатры «Спутник», принадлежащие компании «Омега». Об этом руководство сообщило на своих официальных страницах.

Некоторые жители оказались недовольны произошедшими изменениями, поэтому активно стали писать главе Губкинского округа Михаилу Лобазнову свои жалобы. Он объяснил, что руководство решило прекратить работу кинотеатров из-за низкой посещаемости их учреждений. При этом «Спутник» был единственным кинотеатром в муниципалитете, поэтому власти начинают искать ему замену.

Также известно, что о закрытии кинотеатра в Белгороде нигде не сообщалось — даже в официальных пабликах. Однако последние новости там публиковались тоже довольно давно — в 2023 году.

Ещё одни залы были открыты в Грайвороне и Шебекино, но их группы также не обновлялись с 2023 года.

В минувшем году жителей Белгорода также поразила новость о закрытии кинотеатров, но речь уже шла о «Победе» и «Радуге». Их работу решили прекратить из-за накопившихся долгов и малой прибыли.

Однако спустя несколько месяцев споров, власти всё же решили возобновить работу старейших кинотеатров областного центра. Сначала «Победу» планировали открыть в ноябре, но перенесли на 15 марта 2025 года. Ещё позже дата снова изменилась, но не сильно — открытие ожидается уже 29 марта.

Стала известна дата возобновления работы кинотеатра «Победа» в Белгороде
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