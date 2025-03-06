И в Белгороде тоже? Стало известно о закрытии некоторых кинотеатров в регионе

Однако спустя несколько месяцев споров, власти всё же решили возобновить работу старейших кинотеатров областного центра. Сначала «Победу» планировали открыть в ноябре, но перенесли на 15 марта 2025 года. Ещё позже дата снова изменилась, но не сильно — открытие ожидается уже 29 марта.