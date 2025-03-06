Гладков: в Белгородской области стартовала весенне-полевая кампания

Напомним, что аномально тёплая зима помогла озимым культурам Белгородской области справиться с последствиями осенней засухи. В регионе засеяли 372,7 тыс. га озимых, из которых лишь 2% оказались в плохом состоянии в феврале. Выпавший снег в последний месяц зимы помог дополнительно защитить посевы от вымерзания и снизить вероятность засухи.