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Posted 6 марта, 08:50

Published 6 марта, 08:50

Modified 6 марта, 08:52

Updated 6 марта, 08:52

орошение

Гладков: в Белгородской области стартовала весенне-полевая кампания

6 марта 2025, 08:50
Фото: 1MI. орошение
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Хорошие новости
Аграрии уже начали подкормку озимых, вскоре работы охватят все районы региона.

Аграрии региона приступили к ранневесенней подкормке озимых. В Ивнянском и Вейделевском районах уже начали вносить удобрения, вскоре работы развернутся по всей области. Подкормить предстоит 372,7 тыс. га посевов.

Для внесения удобрений используют спецтехнику, в том числе машины с шинами низкого давления, которые позволяют работать даже на влажной почве без ущерба для растений.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что семена закуплены, техника готова, а весенний сев начнётся в ближайшее время. Особое внимание уделят безопасности работ в приграничных районах. Для этого действует специальный алгоритм выхода техники в поля.

Напомним, что аномально тёплая зима помогла озимым культурам Белгородской области справиться с последствиями осенней засухи. В регионе засеяли 372,7 тыс. га озимых, из которых лишь 2% оказались в плохом состоянии в феврале. Выпавший снег в последний месяц зимы помог дополнительно защитить посевы от вымерзания и снизить вероятность засухи.

Также белгородские аграрии получили 130 млн рублей компенсации за ущерб, причинённый природными катастрофами в 2024 году. В прошлом году на сельское хозяйство региона повлияли заморозки в мае и засуха в октябре, что стало причиной введения режимов ЧС.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Аграрии#Озимые#Белгород#Вячеслав Гладков#Озимые культуры#Хорошие новости
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