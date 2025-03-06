Гладков: в Белгородской области стартовала весенне-полевая кампания

Posted 6 марта, 08:50
Published 6 марта, 08:50
Modified 6 марта, 08:52
Updated 6 марта, 08:52
Аграрии региона приступили к ранневесенней подкормке озимых. В Ивнянском и Вейделевском районах уже начали вносить удобрения, вскоре работы развернутся по всей области. Подкормить предстоит 372,7 тыс. га посевов.
Для внесения удобрений используют спецтехнику, в том числе машины с шинами низкого давления, которые позволяют работать даже на влажной почве без ущерба для растений.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что семена закуплены, техника готова, а весенний сев начнётся в ближайшее время. Особое внимание уделят безопасности работ в приграничных районах. Для этого действует специальный алгоритм выхода техники в поля.
Напомним, что аномально тёплая зима помогла озимым культурам Белгородской области справиться с последствиями осенней засухи. В регионе засеяли 372,7 тыс. га озимых, из которых лишь 2% оказались в плохом состоянии в феврале. Выпавший снег в последний месяц зимы помог дополнительно защитить посевы от вымерзания и снизить вероятность засухи.
Также белгородские аграрии получили 130 млн рублей компенсации за ущерб, причинённый природными катастрофами в 2024 году. В прошлом году на сельское хозяйство региона повлияли заморозки в мае и засуха в октябре, что стало причиной введения режимов ЧС.