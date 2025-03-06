Экс-губернатор Белгородской области Савченко предложил переустроить Россию

Бывший белгородский губернатор высказал идею о введении «трудовой собственности», которая позволила бы работникам предприятий иметь долю в собственности и, следовательно, в прибыли. Эта мера, по его мнению, могла бы стать основой для нового типа отношений в бизнесе, где труд и капитал будут взаимно обогащать друг друга.