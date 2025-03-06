Экс-губернатор Белгородской области Савченко предложил переустроить Россию

Posted 6 марта, 14:03
Published 6 марта, 14:03
Modified 6 марта, 14:03
Updated 6 марта, 14:03
Евгений Савченко, экс-губернатор Белгородской области и бывший сенатор, в беседе с Александром Прохановым, главным редактором газеты «Завтра», заявил, что капитализм исчерпал себя, а трансгуманизм ведёт к созданию общества, где правящая элита будет жировать, а низшие слои — страдать. Чтобы избежать этого, экс-губернатор предложил экономические реформы, которые раскрепостят творческий и трудовой потенциал людей.
Одной из таких реформ мог бы стать закон, ограничивающий прибыль компаний уровнем фонда оплаты труда их работников. Это, по мнению Савченко, повысит доходы работников и снизит цены для потребителей.
Бывший белгородский губернатор высказал идею о введении «трудовой собственности», которая позволила бы работникам предприятий иметь долю в собственности и, следовательно, в прибыли. Эта мера, по его мнению, могла бы стать основой для нового типа отношений в бизнесе, где труд и капитал будут взаимно обогащать друг друга.
Савченко раскритиковал существующую налоговую систему, предложив заменить её рентными платежами за использование ресурсов. Это, по его словам, обелит теневую экономику и упростит администрирование. Кроме того, он поддержал идею цифровизации экономики.
Отдельное внимание Савченко уделил вопросу утечки капитала из России. Он предложил создать Фонд будущих поколений, который будет финансироваться за счёт целевой эмиссии, эквивалентной вывезенным средствам. Эти деньги можно направить на поддержку молодых семей, снижение кредитной нагрузки и развитие инфраструктуры, считает бывший губернатор и сенатор.
Савченко также подчеркнул, что новая экономика потребует изменения отношений между властью и бизнесом. Он отметил, что Россия может стать лидером в создании справедливой экономической модели, основанной на солидарности и гармонии.
Напомним, что Евгений Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 по 2020 год. При нём регион первым ввёл в школах предмет «Основы православной культуры». Савченко неоднократно заявлял, что Белгородская область лидирует в России по духовно-нравственному состоянию общества.
Бывший белгородский губернатор также ранее представил книги «Потрясение» и «Преображение России».
В июне прошлого года Евгений Савченко досрочно сдал полномочия сенатора по собственному желанию. Он решил посвятить себя здоровью и личностному развитию после многолетней службы.
Ранее Савченко предложил модель спасения России от демографической проблемы.
Бывший сенатор запомнился своими неординарными идеями за время работы в Совете Федерации. Он предложил реформировать рынок труда, ограничив прибыль акционеров и повысив зарплаты в частных компаниях, а также высказался за запрет на англоязычную музыку в общественных местах. Среди более необычных предложений был проект создания новой валюты — «алтын», привязанной к энергетическим ресурсам.