Два человека ранены после обстрела белгородского Шебекино

Posted 6 марта, 16:10
Published 6 марта, 16:10
Modified 6 марта, 16:12
Updated 6 марта, 16:12
ВСУ 6 марта обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Пострадали двое: мужчины получили осколочные ранения. За медпомощью мирные жители обратились сами.
За сутки, таким образом, число раненых мирных жителей увеличилось до трёх. Минувшей ночью при атаке беспилотника пострадала женщина. Произошло это в грайворонской Рождественке.
Помимо этого, в Шебекино при обстреле попали под удар два многоквартирных и 16 частных домов, административное здание и семь машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали в общей сложности семь районов Белгородской области, есть разрушения.