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Posted 6 марта, 16:10

Published 6 марта, 16:10

Modified 6 марта, 16:12

Updated 6 марта, 16:12

Ранены двое мирных жителей

Два человека ранены после обстрела белгородского Шебекино

6 марта 2025, 16:10
Фото: 1MI. Ранены двое мирных жителей
Сюжет
Обстрел
У мужчин осколочные ранения. Кроме того, под удар попали несколько домов и машин.

ВСУ 6 марта обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Пострадали двое: мужчины получили осколочные ранения. За медпомощью мирные жители обратились сами.

За сутки, таким образом, число раненых мирных жителей увеличилось до трёх. Минувшей ночью при атаке беспилотника пострадала женщина. Произошло это в грайворонской Рождественке.

Помимо этого, в Шебекино при обстреле попали под удар два многоквартирных и 16 частных домов, административное здание и семь машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали в общей сложности семь районов Белгородской области, есть разрушения.

После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина
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