До +15 °С: потепление в Белгородской области набирает обороты, но есть нюанс

Posted 6 марта, 12:09
Published 6 марта, 12:09
Modified 6 марта, 12:11
Updated 6 марта, 12:11
В Белгородской области в пятницу, 7 марта, будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ближайшей ночью температура воздуха составит 0…+5 °С. Днём в регионе потеплеет до +10…+15 °С.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Вместе с тем иногда его порывы будут достигать 15 м/с, предупреждают в региональном управлении МЧС.
Ночью в Белгороде похолодает до +4 °С. Днём будет солнечно, а воздух прогреется до +13 °С, следует из прогноза Гидрометцентра. Осадков завтра не ожидается.
Пятница станет самым тёплым днём недели в Белгороде. В праздничные выходные, 8 и 9 марта, столбик термометра поднимется до + 11 °С и +12 °С соответственно.
Что же касается осадков, то ближайшие ожидаются лишь в среду, 12 марта: синоптики обещают дневной дождь.