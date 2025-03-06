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Posted 6 марта, 12:09

Published 6 марта, 12:09

Modified 6 марта, 12:11

Updated 6 марта, 12:11

Потепление в Белгородскую область пришло быстро

До +15 °С: потепление в Белгородской области набирает обороты, но есть нюанс

6 марта 2025, 12:09
Фото: 1MI. Потепление в Белгородскую область пришло быстро

В Белгородской области в предпраздничный день потеплеет ещё сильнее

Сюжет
Погода
Весна в этом году начинается с тёплой погоды. Однако общую картину может подпортить сильный ветер.

Погода в Белгородской области 7 марта

В Белгородской области в пятницу, 7 марта, будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 0…+5 °С. Днём в регионе потеплеет до +10…+15 °С.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Вместе с тем иногда его порывы будут достигать 15 м/с, предупреждают в региональном управлении МЧС.

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Погода в Белгороде

Ночью в Белгороде похолодает до +4 °С. Днём будет солнечно, а воздух прогреется до +13 °С, следует из прогноза Гидрометцентра. Осадков завтра не ожидается.

Пятница станет самым тёплым днём недели в Белгороде. В праздничные выходные, 8 и 9 марта, столбик термометра поднимется до + 11 °С и +12 °С соответственно.

Что же касается осадков, то ближайшие ожидаются лишь в среду, 12 марта: синоптики обещают дневной дождь.

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