bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 07:48

Published 6 марта, 07:48

Modified 6 марта, 07:50

Updated 6 марта, 07:50

БелГУ

Детсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?

6 марта 2025, 07:48
Фото: t.me/bsuedu. БелГУ

В одном из вузов Белгорода прокомментировали возвращение очного формата обучения

Сюжет
Образование
Вернуться к очному формату обучения вузам порекомендовал оперштаб.

В последнее время в Сети активно обсуждается возвращение белгородских вузов к очному формату обучения. Многие жители интересуются, стало ли безопаснее в регионе, раз планируется вводить такие изменения.

На вопросы попыталась ответить ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Она объяснила, что ситуация, хоть и остаётся непростой, всё равно уже гораздо лучше. При этом в очном формате на данный момент обучаются около 30% студентов: в основном те, для специальностей которых важна практика в лабораторных условиях. Работают и преподаватели.

Кроме того, Карловская отметила, что в очном формате уже долгое время работают и школы с детскими садами. А созданные в регионе меры безопасности, включая оклеенные бронеплёнкой окна университета, всё ещё продолжают защищать на случай атак.

«Может ли кто-то гарантировать, что нам с вами это больше не пригодится? Конечно, нет. Но я убеждена, что коллектив университета и инфраструктура сегодня готовы к тому, чтобы вернуться в очный формат обучения с соблюдением всех мер безопасности», — объяснила ректор.

Со всеми студентами обещают рассматривать возвращение к очному формату в индивидуальном порядке. И при необходимости дистанционный формат вновь введут.

Больше не опасно: в белгородских вузах отменяют дистант?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистантаВ пяти белгородских муниципалитетах изменятся форматы работы школ и детсадовБольшинство белгородских 9-классников сдали устный экзамен по русскому языку очно
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Белгородские вузы#Евгения Карловская#Очный формат#Дистанционный формат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика