Детсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?

На вопросы попыталась ответить ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Она объяснила, что ситуация, хоть и остаётся непростой, всё равно уже гораздо лучше. При этом в очном формате на данный момент обучаются около 30% студентов: в основном те, для специальностей которых важна практика в лабораторных условиях. Работают и преподаватели.