Детсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?

Posted 6 марта, 07:48
Published 6 марта, 07:48
Modified 6 марта, 07:50
Updated 6 марта, 07:50
В последнее время в Сети активно обсуждается возвращение белгородских вузов к очному формату обучения. Многие жители интересуются, стало ли безопаснее в регионе, раз планируется вводить такие изменения.
На вопросы попыталась ответить ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Она объяснила, что ситуация, хоть и остаётся непростой, всё равно уже гораздо лучше. При этом в очном формате на данный момент обучаются около 30% студентов: в основном те, для специальностей которых важна практика в лабораторных условиях. Работают и преподаватели.
Кроме того, Карловская отметила, что в очном формате уже долгое время работают и школы с детскими садами. А созданные в регионе меры безопасности, включая оклеенные бронеплёнкой окна университета, всё ещё продолжают защищать на случай атак.
«Может ли кто-то гарантировать, что нам с вами это больше не пригодится? Конечно, нет. Но я убеждена, что коллектив университета и инфраструктура сегодня готовы к тому, чтобы вернуться в очный формат обучения с соблюдением всех мер безопасности», — объяснила ректор.
Со всеми студентами обещают рассматривать возвращение к очному формату в индивидуальном порядке. И при необходимости дистанционный формат вновь введут.