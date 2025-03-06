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Posted 6 марта, 09:04

Published 6 марта, 09:04

Modified 6 марта, 09:06

Updated 6 марта, 09:06

8 марта уже послезавтра

Деньги не на первом месте: что белгородки хотят получить 8 Марта?

6 марта 2025, 09:04
Фото: Изображение Midjourney. 8 марта уже послезавтра

Жительницы Белгорода рассказали о самых желанных подарках в честь 8 Марта

Сюжет
Праздник
О каких подарках мечтают белгородки и какие в итоге получают?

Чего хотят женщины 8 Марта?

Путешествия — самый желанный подарок в честь 8 Марта, выяснили аналитики SuperJob, опросившие жительниц Белгорода. Этот вариант выбрали 25% опрошенных горожанок.

15% предпочли бы получить деньги, а 9% мечтают о билетах в театр, кино или музей. 7% респонденток хотят парфюм, косметику, украшения, часы или подарочные сертификаты. Ещё 4% ожидают смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома.

3% опрошенных белгородок хотят сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества. Также 1% участниц опроса мечтают о посуде, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и спортивных товарах.

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А что же в итоге получают белгородки?

В честь 8 Марта большинству женщин дарят цветы (60%), 17% получают конфеты, а 9% — парфюмерию и косметику. Деньги вручают 7% женщин, украшения — 5%, а подарочные сертификаты — 3%.

Ранее мы рассказали, чего женщины ждут на праздничном столе, и поделились лёгкими рецептами вкусных и красивых блюд.

Отметим, что цены на цветы в Белгороде выросли на 20-30%. Почему так произошло и виновато ли в подорожании 8 Марта, разбиралась журналистка Бел.Ру.

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Ранее белгородцы рассказали, что дарят и чего хотят на 23 февраля. В День защитника Отечества мужчины часто получают подарки, которые не всегда совпадают с их ожиданиями.

Опрос показал, что 22% белгородцев в этот день остаются без подарков, а среди тех, кто их получает, самые популярные презенты — одежда, парфюм и средства по уходу.

Однако мужчины чаще всего хотят деньги, инструменты и путешествия. Множество респондентов предпочли бы получить гаджеты, спортивные товары, билеты на мероприятия или подарочные сертификаты.

А как вы выбираете подарки для близких?
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Что женщины хотят на праздничный стол к 8 марта?
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