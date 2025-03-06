Деньги не на первом месте: что белгородки хотят получить 8 Марта?

Posted 6 марта, 09:04
Published 6 марта, 09:04
Modified 6 марта, 09:06
Updated 6 марта, 09:06
Путешествия — самый желанный подарок в честь 8 Марта, выяснили аналитики SuperJob, опросившие жительниц Белгорода. Этот вариант выбрали 25% опрошенных горожанок.
15% предпочли бы получить деньги, а 9% мечтают о билетах в театр, кино или музей. 7% респонденток хотят парфюм, косметику, украшения, часы или подарочные сертификаты. Ещё 4% ожидают смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома.
3% опрошенных белгородок хотят сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества. Также 1% участниц опроса мечтают о посуде, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и спортивных товарах.
В честь 8 Марта большинству женщин дарят цветы (60%), 17% получают конфеты, а 9% — парфюмерию и косметику. Деньги вручают 7% женщин, украшения — 5%, а подарочные сертификаты — 3%.
Ранее мы рассказали, чего женщины ждут на праздничном столе, и поделились лёгкими рецептами вкусных и красивых блюд.
Отметим, что цены на цветы в Белгороде выросли на 20-30%. Почему так произошло и виновато ли в подорожании 8 Марта, разбиралась журналистка Бел.Ру.
Ранее белгородцы рассказали, что дарят и чего хотят на 23 февраля. В День защитника Отечества мужчины часто получают подарки, которые не всегда совпадают с их ожиданиями.
Опрос показал, что 22% белгородцев в этот день остаются без подарков, а среди тех, кто их получает, самые популярные презенты — одежда, парфюм и средства по уходу.
Однако мужчины чаще всего хотят деньги, инструменты и путешествия. Множество респондентов предпочли бы получить гаджеты, спортивные товары, билеты на мероприятия или подарочные сертификаты.