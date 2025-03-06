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Posted 6 марта, 19:00

Published 6 марта, 19:00

Modified 6 марта, 19:04

Updated 6 марта, 19:04

Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

Число погибших в страшном ДТП в Белгородской области могло вырасти до шести

6 марта 2025, 19:00
Фото: 1MI. Смертельное ДТП произошло в Белгородской области
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Смертельное ДТП
Сообщается, что столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Помимо погибших, есть пострадавшие.

В аварии в Новооскольском округе Белгородской области погибли шесть человек — такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Также источник сообщает о троих пострадавших.

По данным агентства, столкнулись микроавтобус и КамАЗ.

«Известия» в свою очередь пишут, что «всего пострадали 10 человек». Однако в этом случае СМИ сообщает о столкновении микроавтобусов.

Кто именно попал в аварию, точно не известно — официальной информации не было.

Telegram-канал «Новый Оскол online» сообщает, что ДТП случилось в районе Великомихайловки. По информации источника, одним из участников аварии якобы мог быть автобус, перевозивший сотрудников «Мираторга». Так это или нет, точно не известно — подтверждения в официальных источниках на данный момент нет.

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