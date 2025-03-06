Число погибших в страшном ДТП в Белгородской области могло вырасти до шести

Telegram-канал «Новый Оскол online» сообщает, что ДТП случилось в районе Великомихайловки. По информации источника, одним из участников аварии якобы мог быть автобус, перевозивший сотрудников «Мираторга». Так это или нет, точно не известно — подтверждения в официальных источниках на данный момент нет.