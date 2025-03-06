Число погибших в страшном ДТП в Белгородской области могло вырасти до шести

Posted 6 марта, 19:00
Published 6 марта, 19:00
Modified 6 марта, 19:04
Updated 6 марта, 19:04
В аварии в Новооскольском округе Белгородской области погибли шесть человек — такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Также источник сообщает о троих пострадавших.
По данным агентства, столкнулись микроавтобус и КамАЗ.
«Известия» в свою очередь пишут, что «всего пострадали 10 человек». Однако в этом случае СМИ сообщает о столкновении микроавтобусов.
Кто именно попал в аварию, точно не известно — официальной информации не было.
Telegram-канал «Новый Оскол online» сообщает, что ДТП случилось в районе Великомихайловки. По информации источника, одним из участников аварии якобы мог быть автобус, перевозивший сотрудников «Мираторга». Так это или нет, точно не известно — подтверждения в официальных источниках на данный момент нет.