Частный дом уничтожен после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

Накануне на заседании оперштаба приняли решение, что жители волоконовской Тишанки смогут получать частичную компенсацию за аренду жилья. Само село часто подвергается атакам ВСУ. Местные жители ранее жаловались, что им пришлось ехать на встречу с главой района «под летающими дронами и пролетающими снарядами».