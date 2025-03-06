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Posted 6 марта, 06:18

Published 6 марта, 06:18

Modified 6 марта, 06:20

Updated 6 марта, 06:20

Пожар произошёл из-за атаки БПЛА

Частный дом уничтожен после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

6 марта 2025, 06:18
Фото: 1MI. Пожар произошёл из-за атаки БПЛА

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Один из ударов противник нанёс минувшей ночью — повреждены дома и автомобили. Есть и другие разрушения за сутки.

ВСУ 5 марта ударили по семи районам Белгородской области. Всего по региону за сутки выпущено 27 боеприпасов и 41 беспилотник.

Одна из атак произошла минувшей ночью в Грайворонском округе. С БПЛА сброшены взрывные устройства — повреждены частный дом, гараж и шесть машин в селе Гора-Подол, а в Рождественке полностью сгорел дом.

Ещё одно частное домовладение повреждено в Волоконовском районе.

Накануне на заседании оперштаба приняли решение, что жители волоконовской Тишанки смогут получать частичную компенсацию за аренду жилья. Само село часто подвергается атакам ВСУ. Местные жители ранее жаловались, что им пришлось ехать на встречу с главой района «под летающими дронами и пролетающими снарядами».

Забор дома пострадал в Майском в Белгородском районе. Автомобиль и линия электропередачи повреждены в Краснояружском районе, сообщили в оперштабе.

Также под удар попали Борисовский район, Валуйский и Шебекинский округа, но последствий там не обнаружили.

Днём ранее, 4 марта, разрушения выявили только в двух из шести атакованных районов.

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