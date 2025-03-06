Больше не опасно: в белгородских вузах отменяют дистант?

Posted 6 марта, 07:04
Published 6 марта, 07:04
Modified 6 марта, 07:04
Updated 6 марта, 07:04
На заседании оперативного штаба 5 марта власти решили рекомендовать вузам региона вернуться к очному формату обучения. Учебные заведения должны соблюдать все меры безопасности. Соответствующее решение направили в Министерство науки РФ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что месяц назад студенты массово жаловались, что дистанционный формат существует лишь на бумагах. На деле — приходится ходить в университет, несмотря на ракетную опасность и БПЛА.
Ранее губернатор высказался, что дистанционное обучение снижает уровень подготовки студентов. Он отметил, что ректоры вузов недостаточно активно работают над качеством дистанционного формата и студенты «балуются».
До этого школы и детские сады вернули к очному формату, в том числе в приграничных районах.