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Posted 6 марта, 07:04

Published 6 марта, 07:04

Modified 6 марта, 07:04

Updated 6 марта, 07:04

Студентам придётся вернуться на очное обучение

Больше не опасно: в белгородских вузах отменяют дистант?

6 марта 2025, 07:04
Фото: 1MI. Студентам придётся вернуться на очное обучение

Белгородским вузам порекомендовали вернуться к очному обучению

Сюжет
Образование
Соответствующее решение принял накануне оперштаб.

На заседании оперативного штаба 5 марта власти решили рекомендовать вузам региона вернуться к очному формату обучения. Учебные заведения должны соблюдать все меры безопасности. Соответствующее решение направили в Министерство науки РФ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что месяц назад студенты массово жаловались, что дистанционный формат существует лишь на бумагах. На деле — приходится ходить в университет, несмотря на ракетную опасность и БПЛА.

Ранее губернатор высказался, что дистанционное обучение снижает уровень подготовки студентов. Он отметил, что ректоры вузов недостаточно активно работают над качеством дистанционного формата и студенты «балуются».

До этого школы и детские сады вернули к очному формату, в том числе в приграничных районах.

«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистанта
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородские вузы#Дистант#Очное обучение
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