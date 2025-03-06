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Posted 6 марта, 11:54

Published 6 марта, 11:54

Modified 6 марта, 16:51

Updated 6 марта, 16:51

Белгородцы часто переходят улицу Щорса на красный свет

Безопасность или скорость? Что не так со светофорами на Щорса в Белгороде

6 марта 2025, 11:54
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

Белгородцы часто переходят улицу Щорса на красный свет

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Новости Белгорода
Белгородцы жалуются на слишком короткие разрешающие сигналы на светофорах для пешеходов через улицу Щорса. Реально ли успеть перейти дорогу?

Пока белгородцы жалуются на слишком короткие «зелёные» на светофорах на Щорса, а в мэрии утверждают, что всё по нормам, журналисты Бел.Ру решили посчитать всё сами и посмотреть, а правда ли времени не хватает, часто ли жители остаются на островках безопасности, что и подразумевается проектом, или, наоборот, предпочитают нарушать и перебегать улицы на запрещающие сигналы?

Для проверки мы сходили на два самых популярных перехода для жалоб: на остановке «Контакт» и напротив «Ленты», а также на остановке «Бульвар Юности».

Остановка «Бульвар Юности» на Щорса

На остановке «Бульвар Юности» по Щорса зелёный сигнал для перехода «зебры» между платформами горит 16 секунд. За это время предлагается перейти две полосы для автомобилей, а также две выделенки и две платформы остановок. Судя по замерам по онлайн-картам, всё это занимает примерно 21 метр.

Два из двух опытных образцов, один из которых чуть более страдает и медленнее ходит, они же журналистки Бел.Ру, успели пересечь улицу за это время. Однако белгородцы, за которыми мы понаблюдали, вели себя менее законопослушно.

Часто можно увидеть людей, которые на «красный» переходят от платформы к платформе через две выделенки или перебегают автомобильную полосу, пока нет машин. Чтобы не быть голословными, мы посчитали таких на пятиминутной съёмке перехода:

  • Начал переход ещё до «зелёного» — 8.
  • После завершения «зелёного» остановился не на островке безопасности, а завершил переход на «красный» — 4.
  • Перешёл выделенки на «красный» — 6.
  • Полностью игнорировал сигналы и прошёл весь переход на «красный» — 5.

Вывод: времени хватает, чтобы перейти улицу полностью, если начать движение, как только загорелся разрешающий сигнал.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Переход напротив «Ленты»

Очередной герой обращений в мэрию и страшных снов белгородцев. Тут проезжая часть шире — около 28 метров из-за увеличения количества полос перед перекрёстком. Здесь разрешающий сигнал горит примерно 22 секунды.

И мне, автору публикации, и моей немного больной на колени коллеге этого времени на переход хватило.

По данному переходу наш читатель обращался в редакцию со ссылками на ГОСТы, по его расчётам время должно быть тут на 5 секунд больше, чем есть фактически. Журналистка Бел.Ру обращалась в мэрию, чтобы этот момент прояснили, там подтвердили, что из-за островков безопасности время могут сократить, так как при расчётах считается не вся ширина проезжей части.

Тут белгородцы сильно не отличились. У нас снова есть пять минут съёмки, и вот сколько горожан решили не особо заморачиваться:

  • После завершения «зелёного» остановился не на островке безопасности, а завершил переход на «красный» — 5.
  • Полностью игнорировал сигналы и прошёл весь переход на «красный» — 4.

Вывод можно сделать точно такой же, как и в прошлый раз. Если начинать движение не с опозданием к «зелёному», а как только он загорается, то перейти дорогу удаётся.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Переход на остановке «Контакт»

Белгородцы жаловались и на этот переход на остановке «Контакт». Узнать, сколько дают времени на переход, нельзя. Таймер ни на красный, ни на зелёный сигнал не работает. Тут длина переходного перехода 26 метров, а время — 15 секунд, по нашим подсчётам.

Перейти за это время улицу не удалось, автору публикации загорелся «красный» на половине перехода последней полосы для автомобилей, а нашему больному запрещающий включился на втором островке безопасности.

По ощущениям, нарушают тут ничуть не меньше, чем на остальных переходах, за которыми мы понаблюдали. По классике, мы сделали 5-минутную запись, чтобы посчитать, сколько нарушителей ПДД на этом участке.

  • Начал переход ещё до «зелёного» — 2.
  • После завершения «зелёного» остановился не на островке безопасности, а завершил переход на «красный» — 4.
  • Перешёл выделенки на «красный» — 4.
  • Полностью игнорировал сигналы и прошёл весь переход на «красный» — 2.

Вывод здесь можно сделать только один: времени, чтобы перейти дорогу полностью, не хватает очень сильно, поэтому белгородцы игнорируют «красный» и просто перебегают дорогу, пока нет помех для этого.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Видео: Алёна Мальцева. bel.ru.
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