Безопасность или скорость? Что не так со светофорами на Щорса в Белгороде

По данному переходу наш читатель обращался в редакцию со ссылками на ГОСТы, по его расчётам время должно быть тут на 5 секунд больше, чем есть фактически. Журналистка Бел.Ру обращалась в мэрию, чтобы этот момент прояснили, там подтвердили, что из-за островков безопасности время могут сократить, так как при расчётах считается не вся ширина проезжей части.