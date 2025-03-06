Без выходного, но с сокращённым днём? Как россияне отметят 8 марта в 2025 году

Posted 6 марта, 07:08
Published 6 марта, 07:08
Modified 6 марта, 07:26
Updated 6 марта, 07:26
Приближается праздник 8 марта, который в этом году не станет для россиян дополнительных выходным днём. Всё дело в том, что дата и так выпадает на выходной — субботу.
Единственная «привилегия», которая может порадовать работающих россиян — сокращённый рабочий день 7 марта, в пятницу. Работать придётся на час меньше, поскольку уже на следующий день жителей ожидает праздничный день.
Добавим, что подобная ситуация была и в феврале: тогда День защитника Отечества отмечали в воскресенье, поэтому ни дополительных выходных, ни сокращённых дней ни у кого не было.