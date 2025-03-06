bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 07:08

Published 6 марта, 07:08

Modified 6 марта, 07:26

Updated 6 марта, 07:26

День перед праздником будет сокращённым

Без выходного, но с сокращённым днём? Как россияне отметят 8 марта в 2025 году

6 марта 2025, 07:08
Фото: 1MI. День перед праздником будет сокращённым

В преддверии 8 марта россиян ожидает сокращённый рабочий день

Сюжет
Праздник
Ждёт ли работников дополнительный выходной день в честь 8 марта и планируется ли сократить рабочую пятницу, предшествующую празднику?

Приближается праздник 8 марта, который в этом году не станет для россиян дополнительных выходным днём. Всё дело в том, что дата и так выпадает на выходной — субботу.

Единственная «привилегия», которая может порадовать работающих россиян — сокращённый рабочий день 7 марта, в пятницу. Работать придётся на час меньше, поскольку уже на следующий день жителей ожидает праздничный день.

Добавим, что подобная ситуация была и в феврале: тогда День защитника Отечества отмечали в воскресенье, поэтому ни дополительных выходных, ни сокращённых дней ни у кого не было.

А как же праздник? В этом году День защитника Отечества не подарит ещё один выходной
Узнать подробнее
Читайте также:
Разместят ли укрытия вблизи цветочных ярмарок в Белгороде к 8 марта?«Сами сходим с ума»: грешит ли 8 марта и что происходит с ценам на цветы в БелгородеЧто женщины хотят на праздничный стол к 8 марта?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Праздник#8 марта#Россия#Белгород#Сокращённый рабочий день
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика