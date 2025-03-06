Белгородцы смогут сохранить землю, которую потеряли из-за обстрелов

«Будет предоставлена возможность взять в аренду земельный участок без проведения аукциона, например, если у вас был бизнес на земле, и эта земля пострадала из-за боевых действий. Арендовать можно будет на срок до 10 лет, и новый участок может быть немного больше последнего (но не более чем на 15%). Главное, чтобы земля была в том же регионе, это поможет бизнесу быстрее восстановиться и продолжить работу. Мы хотим, чтобы пострадавшие регионы снова процветали», — рассказал инициатор законопроекта.