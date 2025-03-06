Белгородцы смогут сохранить землю, которую потеряли из-за обстрелов

Posted 6 марта, 10:00
Published 6 марта, 10:00
Modified 6 марта, 10:02
Updated 6 марта, 10:02
Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, и обсудили законопроект о внесении изменений в ЗК РФ. Нововведения помогут пострадавшим курянам, белгородцам и брянцам. Предлагается усилить полномочия региональных правительств в части предоставления земельных участков.
Как отметил депутат, обычно государство предоставляет землю безвозмездно только один раз. Однако если участок, полученный от государства, был повреждён или уничтожен в результате боевых действий или чрезвычайной ситуации, то землю могут предоставить повторно. При этом владелец сохраняет право собственности на предыдущий участок.
Это же действительно и для предприятий.
«Будет предоставлена возможность взять в аренду земельный участок без проведения аукциона, например, если у вас был бизнес на земле, и эта земля пострадала из-за боевых действий. Арендовать можно будет на срок до 10 лет, и новый участок может быть немного больше последнего (но не более чем на 15%). Главное, чтобы земля была в том же регионе, это поможет бизнесу быстрее восстановиться и продолжить работу. Мы хотим, чтобы пострадавшие регионы снова процветали», — рассказал инициатор законопроекта.
Кроме того, регионы теперь могут самостоятельно определять категории граждан, имеющих право на льготы. Благодаря этому правительства смогут выделять земельные участки под строительство жилья, дач и огородов. Это позволит каждому региону разработать свою программу поддержки, учитывающую местные особенности и потребности жителей.