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Posted 6 марта, 10:00

Published 6 марта, 10:00

Modified 6 марта, 10:02

Updated 6 марта, 10:02

Белгородцы смогут сохранить землю, которую потеряли из-за обстрелов

Белгородцы смогут сохранить землю, которую потеряли из-за обстрелов

6 марта 2025, 10:00
Фото: Пресс-служба Госдумы.
Сюжет
Приграничье
Депутаты предложили обновить Земельный кодекс РФ, чтобы помочь гражданам и бизнесу, пострадавшим из-за военных или стихийных действий. Законопроект предложили депутаты от КПРФ.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, и обсудили законопроект о внесении изменений в ЗК РФ. Нововведения помогут пострадавшим курянам, белгородцам и брянцам. Предлагается усилить полномочия региональных правительств в части предоставления земельных участков.

Как отметил депутат, обычно государство предоставляет землю безвозмездно только один раз. Однако если участок, полученный от государства, был повреждён или уничтожен в результате боевых действий или чрезвычайной ситуации, то землю могут предоставить повторно. При этом владелец сохраняет право собственности на предыдущий участок.

Это же действительно и для предприятий.

«Будет предоставлена возможность взять в аренду земельный участок без проведения аукциона, например, если у вас был бизнес на земле, и эта земля пострадала из-за боевых действий. Арендовать можно будет на срок до 10 лет, и новый участок может быть немного больше последнего (но не более чем на 15%). Главное, чтобы земля была в том же регионе, это поможет бизнесу быстрее восстановиться и продолжить работу. Мы хотим, чтобы пострадавшие регионы снова процветали», — рассказал инициатор законопроекта.

Кроме того, регионы теперь могут самостоятельно определять категории граждан, имеющих право на льготы. Благодаря этому правительства смогут выделять земельные участки под строительство жилья, дач и огородов. Это позволит каждому региону разработать свою программу поддержки, учитывающую местные особенности и потребности жителей.

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#Алёна Мальцева#Белгород#Земельные участки#Земельный кодекс#Приграничье
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