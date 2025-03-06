Белгородцы недовольны «Маршалом» и «Жуковым»: новые жалобы на капремонт и УК

Posted 6 марта, 06:41
Published 6 марта, 06:41
Modified 6 марта, 06:43
Updated 6 марта, 06:43
После истории с управляющей компанией, которая провела капитальный ремонт двух домов в Старом Осколе, за который «подписались» умершие, в редакцию Бел.Ру обратился житель дома на улице Жукова, 45. Этот дом обслуживается УК «Жуков», директором которой, как и в случае с УК «Маршал», является Сергей Капков.
Собственник Рубанов Александр Николаевич рассказал, что «столкнулся практически с такой же ситуацией». В 2025 году дом №45 собираются капитально отремонтировать. Состояние здания, по словам мужчины, «шокирует», но в перечне запланированных ремонтных работ внимание уделили не главным проблемам, а, например, дорогостоящей замене светильников, которые и так находятся в хорошем состоянии, современных уличных фонарей и другого. При чём, по мнению жильца, даже эти работы можно было бы выполнить за меньшие средства.
Вместо этого, жалуется Александр, лучше бы заменили разваливающиеся трубы, привели в порядок подвальное помещение, которое используется в качестве бомбоубежища, но совсем для этих целей не оборудовано, или утеплили фасад, в котором «сетка видна и армированные блоки». Стоит отметить, что губернаторскую программу по утеплению фасадов МКД приостановили, так как на эти цели не нашлось средств. Кроме того, Александр утверждает, что при косметическом ремонте рабочие заблокировали пожарный кран.
При этом вновь возникла проблема и неразбериха с проведением общего собрания жильцов: по всей видимости, им раздали некие акты, свои имена в них вписали только четыре человека. Но трое из подписавшихся, по словам Александра, о таком документе ничего не знают.
Мужчина обращался с претензиями в управляющую компанию и к «коммунальщикам», но ничего не добился.
Юрист УК «Маршал» и УК «Жуков» Дмитрий Пигорев, с которым мы уже общались ранее, предположил, что этот акт может быть анкетой, через которую нескольких собственников уведомляют о проведении ремонта. В течение следующих трёх месяцев собственники должны организовать общее собрание, где и примут решение о том, какие виды работ будут выполняться в ходе капитального ремонта. Собрание, продолжает юрисконсульт, жители дома №45 не проводили, поэтому за них это решение приняли в Старооскольской городской администрации.
«Господин жалобщик обращается не в ту сторону. Не управляющая компания и какие-то злые собственники определили виды работ, которые будут выполняться. Это определила администрация. […] Собственники сами не воспользовались своим правом. Никто им не мешал в течение трёх месяцев провести общее собрание. Они этого не сделали. Администрация выбрала виды работ за них. Они теперь недовольны этими видами работ», — объяснил юрист.
Дом, по словам Дмитрия, старый, плюс-минус 80-го года постройки. Он не в идеальном состоянии, но и не сказать, что аварийный. Если собственники с этим не согласны, обращаться им нужно тоже в администрацию.
«Он [собственник — прим. ред] пришёл уже в этом году, в феврале месяце. Когда все сроки всех собраний уже прошли, уже администрация выбрала им виды работ, уже Фонд ЖКХ провёл тендер, уже выбран подрядчик. И теперь человек приходит к нам и говорит: „Не те виды работ, давайте всё переделывать“. От начала до конца вся его логическая цепочка не верна», — резюмирует Дмитрий.
После того, как журналисты ознакомились с предысторией, изучили документы судебного разбирательства, пообщались с его инициатором — одной из собственниц, а также выслушали мнение представителя управляющей компании, редакция Бел.Ру сделала запросы в Следком и прокуратуру.
В прокуратуре сообщили, что проверку по фактам обращений собственников домов №30 и №30а в микрорайоне Жукова о фальсификации подписей общего собрания жильцов проводили. В конце 2023 года прокурор вынес два постановления в старооскольское УМВД, чтобы там завели уголовное дело на «неустановленное лицо», которое поставило в документы подписи умерших и людей, которые уже не являлись собственниками на момент голосования.
В действиях руководства УК признаки преступления усмотрел и Следком, там тоже решили направить материалы в органы внутренних дел. В полиции завели две «уголовки», но 6 февраля текущего года их закрыли из-за истечения сроков давности. Это же Бел.Ру подтвердили в УМВД.
У редакции Бел.Ру появилась информация, что с собственницы Марии Груздовой, после жалоб которой и «закрутилась» история и которую юрист УК «Маршал» называл «всегда всем недовольным хроническим жалобщиком», хотят взыскать какие-то средства.
Журналисты решили проверить, действительно ли это так, но нашли только решение суда за май 2024 года по другому делу. Мария Васильевна судилась с ООО «Опта-Д», так как обнаружила, что по документам являлась председателем собрания жильцов по вопросу смены организации, обслуживающей домофон. В этом собрании, утверждала женщина, она не участвовала, а в протоколе вместо её подписи стояла чужая.
Тогда Старооскольский городской суд встал на её сторону и признал решение общего собрания собственников недействительным.