Белгородцы недовольны «Маршалом» и «Жуковым»: новые жалобы на капремонт и УК

Собственник Рубанов Александр Николаевич рассказал, что «столкнулся практически с такой же ситуацией». В 2025 году дом №45 собираются капитально отремонтировать. Состояние здания, по словам мужчины, «шокирует», но в перечне запланированных ремонтных работ внимание уделили не главным проблемам, а, например, дорогостоящей замене светильников, которые и так находятся в хорошем состоянии, современных уличных фонарей и другого. При чём, по мнению жильца, даже эти работы можно было бы выполнить за меньшие средства.