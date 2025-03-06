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Posted 6 марта, 06:34

Published 6 марта, 06:34

Modified 6 марта, 06:36

Updated 6 марта, 06:36

Выплаты

Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят 2,5 млрд рублей

6 марта 2025, 06:34
Фото: 1MI. Выплаты
Сюжет
Выплаты
Деньги переведут сразу после поступления. Их получат люди, потерявшие жильё из-за обстрелов.

Власти Белгородской области ожидают решения правительства России о выделении 2,5 млрд рублей. Эти средства направят на спецсчета тем, кто потерял жильё из-за обстрелов. Деньги получат и те, чьи дома находятся в закрытых населённых пунктах. Как только средства поступят в региональный бюджет, их сразу переведут пострадавшим семьям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее говорилось о выплатах пострадавшим в 5 млрд рублей.

Напомним, что не все могут получить выплаты. Рассчитывать на поддержку могут только официально зарегистрированные в разрушенном жилье.

Власти призывают заранее оформлять регистрацию и предупреждают о недопустимости фиктивных прописок.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения
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