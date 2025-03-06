Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят 2,5 млрд рублей

Posted 6 марта, 06:34
Published 6 марта, 06:34
Modified 6 марта, 06:36
Updated 6 марта, 06:36
Власти Белгородской области ожидают решения правительства России о выделении 2,5 млрд рублей. Эти средства направят на спецсчета тем, кто потерял жильё из-за обстрелов. Деньги получат и те, чьи дома находятся в закрытых населённых пунктах. Как только средства поступят в региональный бюджет, их сразу переведут пострадавшим семьям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее говорилось о выплатах пострадавшим в 5 млрд рублей.
Напомним, что не все могут получить выплаты. Рассчитывать на поддержку могут только официально зарегистрированные в разрушенном жилье.
Власти призывают заранее оформлять регистрацию и предупреждают о недопустимости фиктивных прописок.