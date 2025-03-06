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Posted 6 марта, 16:05

Published 6 марта, 16:05

Modified 6 марта, 16:05

Updated 6 марта, 16:05

Белгородка подверглась насилию со стороны бывшего сожителя

Белгородец перед новогодними праздниками запер женщину в квартире и угрожал её убить

6 марта 2025, 16:05
Фото: 1MI. Белгородка подверглась насилию со стороны бывшего сожителя
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Новости Белгорода
1 января полицейские нашли пострадавшую. Мужчину теперь обвиняют по трём статьям.

В Белгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном лишении свободы (п. «в» ч. 2 ст. 127УК РФ), нанесении побоев (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) и угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Следствие установило, что 28 декабря 2024 года мужчина, находясь в квартире женщины, с которой ранее жил, из-за ревности запер дверь, вытащил и уничтожил сим-карту из её мобильного телефона, чтобы она не могла связаться с родственниками или правоохранительными органами. В течение нескольких дней он незаконно удерживал её и избивал. Также угрожал женщине убийством, хватал её за шею.

1 января 2025 года после заявления родственников женщины о её пропаже правоохранители приехали на место. Мужчина открыл дверь и был задержан. Следствие собрало достаточные доказательства для отправления дела в суд.

Ранее в Белгороде мужчину задержали за избиение супруги. Женщина обратилась в больницу с травмами средней степени тяжести, полученными во время ссоры. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

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