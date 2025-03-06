Белгородец перед новогодними праздниками запер женщину в квартире и угрожал её убить

Posted 6 марта, 16:05
Published 6 марта, 16:05
Modified 6 марта, 16:05
Updated 6 марта, 16:05
В Белгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном лишении свободы (п. «в» ч. 2 ст. 127УК РФ), нанесении побоев (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) и угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Следствие установило, что 28 декабря 2024 года мужчина, находясь в квартире женщины, с которой ранее жил, из-за ревности запер дверь, вытащил и уничтожил сим-карту из её мобильного телефона, чтобы она не могла связаться с родственниками или правоохранительными органами. В течение нескольких дней он незаконно удерживал её и избивал. Также угрожал женщине убийством, хватал её за шею.
1 января 2025 года после заявления родственников женщины о её пропаже правоохранители приехали на место. Мужчина открыл дверь и был задержан. Следствие собрало достаточные доказательства для отправления дела в суд.
Ранее в Белгороде мужчину задержали за избиение супруги. Женщина обратилась в больницу с травмами средней степени тяжести, полученными во время ссоры. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.