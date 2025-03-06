Белгородец перед новогодними праздниками запер женщину в квартире и угрожал её убить

Следствие установило, что 28 декабря 2024 года мужчина, находясь в квартире женщины, с которой ранее жил, из-за ревности запер дверь, вытащил и уничтожил сим-карту из её мобильного телефона, чтобы она не могла связаться с родственниками или правоохранительными органами. В течение нескольких дней он незаконно удерживал её и избивал. Также угрожал женщине убийством, хватал её за шею.