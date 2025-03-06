«Беда большая»: стало известно о страшном ДТП в Белгородской области, есть погибшие

Остальные подробности пока не известны.

На место происшествия выехали глава региона и руководитель областного управления МЧС Сергей Потапов.

«Беда большая. Авария: минимум пять погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию получил», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие.

Вечером 6 марта стало известно о смертельном ДТП в Белгородской области. Авария произошла в Новооскольском округе.

Авто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие

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