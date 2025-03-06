«Беда большая»: стало известно о страшном ДТП в Белгородской области, есть погибшие

Posted 6 марта, 18:37
Published 6 марта, 18:37
Modified 6 марта, 18:39
Updated 6 марта, 18:39
Вечером 6 марта стало известно о смертельном ДТП в Белгородской области. Авария произошла в Новооскольском округе.
Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие.
«Беда большая. Авария: минимум пять погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию получил», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
На место происшествия выехали глава региона и руководитель областного управления МЧС Сергей Потапов.
Остальные подробности пока не известны.