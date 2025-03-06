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Posted 6 марта, 18:37

Published 6 марта, 18:37

Modified 6 марта, 18:39

Updated 6 марта, 18:39

Авария произошла в Новооскольском округе

«Беда большая»: стало известно о страшном ДТП в Белгородской области, есть погибшие

6 марта 2025, 18:37
Фото: 1MI. Авария произошла в Новооскольском округе

Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области

Авария произошла в Новооскольском округе. Сообщается как минимум о пятерых погибших.

Вечером 6 марта стало известно о смертельном ДТП в Белгородской области. Авария произошла в Новооскольском округе.

Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие.

«Беда большая. Авария: минимум пять погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию получил», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

На место происшествия выехали глава региона и руководитель областного управления МЧС Сергей Потапов.

Остальные подробности пока не известны.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Новооскольский горокруг
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