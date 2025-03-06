Аналитика ВТБ: россиянам стали выдавать в два раза меньше автокредитов

Posted 6 марта, 12:51
Published 6 марта, 12:51
Modified 6 марта, 12:53
Updated 6 марта, 12:53
С начала года россияне оформили кредиты на покупку машин на сумму, превышающую 169 миллиардов рублей. Это на 44 процента меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. Спросу на автокредиты не дают расти макропруденциальные надбавки. Еще один фактор — это высокие ставки по программам автокредитования, действующим на рынке в данном сегменте.
В соответствии с представленной статистикой, количество сделок на покупку новых авто составило 40 процентов от общего числа сделок. При этом наибольшим спросом среди заемщиков пользуются российские и китайские модели. Средний срок автокредита составил шесть лет, то есть такой же, как и в феврале 2024 года.
Вице-президент и начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов отметил, что охлаждение на рынке автокредитования сохраняется. Эксперт обратил внимание на широкий ассортимент автомобилей, представленных сегодня на рынке. Однако из-за высоких рыночных ставок и увеличения суммы утилизационного сбора в начале 2025 года спрос падает. Согласно прогнозам аналитиков, в этом году рынку не удастся достичь более высоких показателей, чем в прошлом году.