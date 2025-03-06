Аналитика ВТБ: россиянам стали выдавать в два раза меньше автокредитов

С начала года россияне оформили кредиты на покупку машин на сумму, превышающую 169 миллиардов рублей. Это на 44 процента меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. Спросу на автокредиты не дают расти макропруденциальные надбавки. Еще один фактор — это высокие ставки по программам автокредитования, действующим на рынке в данном сегменте.