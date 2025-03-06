Аналитика ВТБ: что влияет на решение об открытии вклада?

Posted 6 марта, 15:12
Published 6 марта, 15:12
Modified 6 марта, 15:14
Updated 6 марта, 15:14
Большинство респондентов узнают о вкладах и процентных ставках из следующих источников: 57% — с официальных сайтов банков, 40% — из интернет-СМИ, 39% предпочитают рассылки по почте, 35% смотрят новости по телеканалам, 30% читают их в социальных сетях. 27% читают финансовые сайты, 26% — телеграм-каналы и блоги.
Примерно 50% жителей России отмечают увеличение количества сообщений о преимуществах вкладов в условиях повышения ключевой ставки, а 37% опрошенных периодически сталкиваются с подобными новостями.
Более половины опрошенных утверждают, что паблики влияют на желание открыть вклад, хотя большинство принимают решение самостоятельно на основе анализа. Около 25% респондентов заявили, что СМИ убедили их в выгодности вкладов, а 35% признали, что освещение темы повышения процентных ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и думали об этом раньше.
Более привлекательными вклады кажутся из-за повышенных ставок, сообщениях о росте ставок. Кроме того, клиенты проявляют интерес к рекламе банковских услуг и специальных предложений (33%), рекомендациям специалистов о преимуществах вкладов (20%) и историям успеха вкладчиков (10%).
По данным опроса ВТБ, на выбор банка и открытие вклада в значительной мере влияет реклама, которую предлагают банки (63%). Примерно треть россиян ориентируется на статьи и аналитические материалы в новостных изданиях, а 23% респондентов обращают внимание на публикации и обсуждения в социальных сетях.