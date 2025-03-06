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Posted 6 марта, 15:12

Published 6 марта, 15:12

Modified 6 марта, 15:14

Updated 6 марта, 15:14

Аналитика ВТБ: что влияет на решение об открытии вклада?

Аналитика ВТБ: что влияет на решение об открытии вклада?

6 марта 2025, 15:12
Фото: 1MI.
Согласно опросу ВТБ, более 40% россиян интересуются информацией о вкладах и ставках. Половина респондентов периодически читает такие новости, а 9% не проявляют к ним интереса. Многие считают, что освещение банковских вкладов в СМИ соответствует действительности, хотя банки могут преувеличивать.

Большинство респондентов узнают о вкладах и процентных ставках из следующих источников: 57% — с официальных сайтов банков, 40% — из интернет-СМИ, 39% предпочитают рассылки по почте, 35% смотрят новости по телеканалам, 30% читают их в социальных сетях. 27% читают финансовые сайты, 26% — телеграм-каналы и блоги.

Примерно 50% жителей России отмечают увеличение количества сообщений о преимуществах вкладов в условиях повышения ключевой ставки, а 37% опрошенных периодически сталкиваются с подобными новостями.

Более половины опрошенных утверждают, что паблики влияют на желание открыть вклад, хотя большинство принимают решение самостоятельно на основе анализа. Около 25% респондентов заявили, что СМИ убедили их в выгодности вкладов, а 35% признали, что освещение темы повышения процентных ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и думали об этом раньше.

Более привлекательными вклады кажутся из-за повышенных ставок, сообщениях о росте ставок. Кроме того, клиенты проявляют интерес к рекламе банковских услуг и специальных предложений (33%), рекомендациям специалистов о преимуществах вкладов (20%) и историям успеха вкладчиков (10%).

По данным опроса ВТБ, на выбор банка и открытие вклада в значительной мере влияет реклама, которую предлагают банки (63%). Примерно треть россиян ориентируется на статьи и аналитические материалы в новостных изданиях, а 23% респондентов обращают внимание на публикации и обсуждения в социальных сетях.

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#Алёна Мальцева#ВТБ#Вклады
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