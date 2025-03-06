Аналитика ВТБ: что влияет на решение об открытии вклада?

Более половины опрошенных утверждают, что паблики влияют на желание открыть вклад, хотя большинство принимают решение самостоятельно на основе анализа. Около 25% респондентов заявили, что СМИ убедили их в выгодности вкладов, а 35% признали, что освещение темы повышения процентных ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и думали об этом раньше.