Заммэра Москвы: В Рублево-Архангельском к 2027 году инвестор возведет школу и детсад

В Рублево-Архангельском продолжается формирование гармоничной городской среды, в рамках которого будет построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 2,5 миллиона квадратных метров приходится на жилье и более чем 800 тысяч — на офисные объекты. В бизнес-центрах новых кварталов микрорайона появятся новые рабочие места. Дети смогут посещать современные сады и школы рядом с домом. Об этом сообщает www.mos.ru.