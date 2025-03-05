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Posted 5 марта, 14:04

Published 5 марта, 14:04

Modified 5 марта, 14:06

Updated 5 марта, 14:06

Заммэра Москвы: В Рублево-Архангельском к 2027 году инвестор возведет школу и детсад

Заммэра Москвы: В Рублево-Архангельском к 2027 году инвестор возведет школу и детсад

5 марта 2025, 14:04
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве продолжаются работы по возведению школы и детсада в микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском за счет средств инвестора.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о работе, которая проводится в рамках проекта комплексного развития территории.

Заммэра столицы сообщил, что строительство ведется на площади более 460 гектаров. В течение ближайших двух лет в микрорайоне появятся новые школа и детсад общей площадью около 28 тысяч квадратных метров, рассчитанные на 1380 учащихся и воспитанников. По завершении работ объекты будут переданы городской системе образования. В общей сложности в микрорайоне запланировано строительство восьми школ и 16 детсадов.

В Рублево-Архангельском продолжается формирование гармоничной городской среды, в рамках которого будет построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 2,5 миллиона квадратных метров приходится на жилье и более чем 800 тысяч — на офисные объекты. В бизнес-центрах новых кварталов микрорайона появятся новые рабочие места. Дети смогут посещать современные сады и школы рядом с домом. Об этом сообщает www.mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о школе на 1030 мест и детсаде на 350 мест, которые строятся в микрорайоне СберСити. Проект детского сада предусматривает 14 групповых ячеек, помещения для занятий музыкой и физкультурой и бассейн. В трехэтажном здании школы откроются универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы, а также робоклассы.

Контроль процесса возведения социальных объектов осуществляет Комитет государственного строительного надзора города Москвы. Общая площадь будущей школы составляет почти 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада — 8,2 тысячи. За время строительства состоялось уже семь проверок. В ходе выездов на объекты инспекторы осуществляли оценку качества выполненных работ, а также проверяли используемые материалы на соответствие проектным решениям. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Строительство объектов социальной инфраструктуры в российской столице согласуется с целями и инициативами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро будет связывать два деловых квартала — «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити».

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