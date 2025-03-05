Загорелся неслучайно? Прокурор проверит, почему в ТЦ под Белгородом случился пожар

Posted 5 марта, 14:03
Published 5 марта, 14:03
Modified 5 марта, 14:05
Updated 5 марта, 14:05
Днём 5 марта в посёлке Разумное Белгородского района загорелся торговый центр «Эконом» — в повреждённой огнём части здания находилась пиццерия «Потапыч».
Вследствие возгорания никто из работников или посетителей не пострадал. Здание уже потушили, но повреждения оказались серьёзными — огонь охватил площадь в 750 «квадратов».
Прокуратура решила провести проверку по факту случившегося. Специалисты оценят то, как соблюдались требования безопасности и как отработали контрольно-надзорные органы.
В случае необходимости прокуроры примут меры реагирования.