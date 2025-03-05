Загорелся неслучайно? Прокурор проверит, почему в ТЦ под Белгородом случился пожар

Прокуроры проведут проверку по факту пожара в белгородском ТЦ

Сюжет Пожар

Под Белгородом прокуроры выяснят, по чьей вине в торговом центре «Эконом» случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.