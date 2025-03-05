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Posted 5 марта, 14:03

Published 5 марта, 14:03

Modified 5 марта, 14:05

Updated 5 марта, 14:05

Последствия пожара в Разумном

Загорелся неслучайно? Прокурор проверит, почему в ТЦ под Белгородом случился пожар

5 марта 2025, 14:03
Фото: bel.ru. Последствия пожара в Разумном

Прокуроры проведут проверку по факту пожара в белгородском ТЦ

Сюжет
Пожар
Под Белгородом прокуроры выяснят, по чьей вине в торговом центре «Эконом» случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Днём 5 марта в посёлке Разумное Белгородского района загорелся торговый центр «Эконом» — в повреждённой огнём части здания находилась пиццерия «Потапыч».

Вследствие возгорания никто из работников или посетителей не пострадал. Здание уже потушили, но повреждения оказались серьёзными — огонь охватил площадь в 750 «квадратов».

Прокуратура решила провести проверку по факту случившегося. Специалисты оценят то, как соблюдались требования безопасности и как отработали контрольно-надзорные органы.

В случае необходимости прокуроры примут меры реагирования.

Под Белгородом потушили огромный пожар
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пожар#Торговый центр#Белгород
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