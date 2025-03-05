За два месяца в регионе скончались два белгородца. Что случилось?

Posted 5 марта, 06:41
Published 5 марта, 06:41
Modified 5 марта, 06:43
Updated 5 марта, 06:43
За этот год в Белгородской области провалились под лёд два человека. Оба они — рыбаки. Спасти их не удалось, они погибли, сообщили журналисты «9 канала».
Сообщается, что всё произошло из-за тонкого льда — из-за тёплой погоды он подтаял, но это не помешало белгородцам выйти на него для ловли рыбы.
Об этом сообщил журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС региона Игорь Чистяков. Дополнительные детали случившегося неизвестны.
В конце февраля толщина льда позволяла жителям выходить на лёд, однако уже сейчас началось постепенное потепление, поэтому рисковать не стоит.
Добавим, что в декабре 2024 года под лёд провалился 55-летний рыбак, однако его удалось спасти — мимо проходили очевидцы, которые помогли вытащить мужчину и вызвали спецслужбы.
Всего за минувший год на водных объектах региона скончались четыре человека.