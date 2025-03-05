Врач из курской Суджи получила квартиру в Белгородской области

Власти Белгородской области предоставляют новое жильё жителям приграничья, чьи дома переданы государству из-за сложной обстановки. В 2023 году белгородцы получили 198 домов и 900 квартир, в 2024 году — ещё 169 домов и 133 квартиры. При этом они могут вернуть своё прежнее жильё по договорам безвозмездного пользования на 49 лет.