Врач из курской Суджи получила квартиру в Белгородской области

Posted 5 марта, 07:59
Published 5 марта, 07:59
Modified 5 марта, 08:01
Updated 5 марта, 08:01
Медик из Курской области Наталья Щетинина получила трёхкомнатную квартиру в Новом Осколе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
После начала боевых действий врач переехала в Белгородскую область и устроилась в новооскольскую больницу. Жильё предоставили по кадровой программе.
«В ближайшее время она ждёт супруга. Через 10 лет сможет приватизировать квартиру», — отметил Гладков.
Он выразил уверенность, что коллеги и пациенты оценят её профессионализм.
Власти Белгородской области предоставляют новое жильё жителям приграничья, чьи дома переданы государству из-за сложной обстановки. В 2023 году белгородцы получили 198 домов и 900 квартир, в 2024 году — ещё 169 домов и 133 квартиры. При этом они могут вернуть своё прежнее жильё по договорам безвозмездного пользования на 49 лет.
А куряне, потерявшие жильё от атак ВСУ, получают ежемесячные выплаты, соразмерные средней зарплате по региону.