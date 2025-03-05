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Posted 5 марта, 07:59

Published 5 марта, 07:59

Modified 5 марта, 08:01

Updated 5 марта, 08:01

квартира

Врач из курской Суджи получила квартиру в Белгородской области

5 марта 2025, 07:59
Фото: Изображение Midjourney. квартира
Сюжет
Приграничье
Врач из Суджи получила большую квартиру в Новом Осколе по кадровой программе. Через 10 лет она сможет оформить жильё в собственность.

Медик из Курской области Наталья Щетинина получила трёхкомнатную квартиру в Новом Осколе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После начала боевых действий врач переехала в Белгородскую область и устроилась в новооскольскую больницу. Жильё предоставили по кадровой программе.

«В ближайшее время она ждёт супруга. Через 10 лет сможет приватизировать квартиру», — отметил Гладков.

Он выразил уверенность, что коллеги и пациенты оценят её профессионализм.

Власти Белгородской области предоставляют новое жильё жителям приграничья, чьи дома переданы государству из-за сложной обстановки. В 2023 году белгородцы получили 198 домов и 900 квартир, в 2024 году — ещё 169 домов и 133 квартиры. При этом они могут вернуть своё прежнее жильё по договорам безвозмездного пользования на 49 лет.

А куряне, потерявшие жильё от атак ВСУ, получают ежемесячные выплаты, соразмерные средней зарплате по региону.

Белгородцы получили 198 домов и 900 квартир за свои участки в приграничье
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Квартира#Приграничье#СВО
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