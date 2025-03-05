Вирусы на Белгородчине: дети дольше болеют, растёт заболеваемость среди учителей

Posted 5 марта, 13:01
Published 5 марта, 13:01
Modified 5 марта, 13:03
Updated 5 марта, 13:03
Как отметил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения продолжительности процесса выздоровления детей. Если при заболевании ОРВИ они болели около пяти дней, сегодня на восстановление уходит чуть больше недели.
Кроме этого, на этой неделе увеличилось количество заболевших педагогов. Их стало на 36 больше.
Ситуация сегодня контролируется. Все необходимые меры предпринимаются. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором. Надеемся, что по ряду районов ситуация исправится.
Андрей Мухартов
Напомним, в регионе на сегодня из-за роста заболеваемости среди детей закрыты чуть больше 200 классов. Временно не работает и один детский сад.