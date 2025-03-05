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Posted 5 марта, 13:01

Published 5 марта, 13:01

Modified 5 марта, 13:03

Updated 5 марта, 13:03

Белгородские дети стали дольше болеть сезонными вирусами

Вирусы на Белгородчине: дети дольше болеют, растёт заболеваемость среди учителей

5 марта 2025, 13:01
Фото: 1MI.

Белгородские дети стали дольше болеть сезонными вирусами

Сюжет
Дети
В Белгородской области дети стали дольше болеть ОРВИ, а также выросло число заболевших педагогов.

Как отметил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения продолжительности процесса выздоровления детей. Если при заболевании ОРВИ они болели около пяти дней, сегодня на восстановление уходит чуть больше недели.

Кроме этого, на этой неделе увеличилось количество заболевших педагогов. Их стало на 36 больше.

Ситуация сегодня контролируется. Все необходимые меры предпринимаются. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором. Надеемся, что по ряду районов ситуация исправится.
Андрей Мухартов

Напомним, в регионе на сегодня из-за роста заболеваемости среди детей закрыты чуть больше 200 классов. Временно не работает и один детский сад.

Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Дети#Орви#Заболеваемость#Детский сад#Педагоги#Классы#Белгород#Андрей Мухартов
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