Вирусы на Белгородчине: дети дольше болеют, растёт заболеваемость среди учителей

Как отметил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения продолжительности процесса выздоровления детей. Если при заболевании ОРВИ они болели около пяти дней, сегодня на восстановление уходит чуть больше недели.