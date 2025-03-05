В России отмечается увеличение объема реализации импортозамещенных лекарств

В начале текущего года был опубликован отчет, свидетельствующий о двукратном увеличении объема продаж компании «Промомед». В январе показатели выросли на 28% по сравнению с январем прошлого года. Важную роль в этом сыграл выход на рынок нового препарата «Велгия». В январе 2025 года «Велгия» обеспечила приблизительно 42% продаж компании в сфере эндокринологии, а общая доля доходов от инновационных лекарственных средств составила 70%. В настоящее время «Промомед» производит более 330 различных медикаментов и активно расширяет географию экспорта, в частности поставляя свою продукцию в Ирак.