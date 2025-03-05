Posted 5 марта, 12:09
Published 5 марта, 12:09
Modified 5 марта, 12:09
Updated 5 марта, 12:09
Согласно прогнозу социально-экономического развития, опубликованному Минэкономразвития в октябре 2024 года, ожидается значительный подъем отечественного фармацевтического производства в ближайшие три года. Об этом пишет 56orb.ru.
В минувшем году российские фармацевтические предприятия выпустили продукции на общую сумму 844,3 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатели предыдущего года. В процесс отгрузки готовых лекарственных средств были вовлечены 462 организации, что свидетельствует об увеличении их числа на 15% относительно 2023 года.
В качестве примеров компаний, активно участвующих в процессе импортозамещения, можно назвать «Фармстандарт» (производство инсулина и противоопухолевых средств), «Биохимик» (антибиотики широкого спектра действия), центр имени Гамалеи (вакцина от коронавируса «Спутник V») и «Промомед» (препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета).
В начале текущего года был опубликован отчет, свидетельствующий о двукратном увеличении объема продаж компании «Промомед». В январе показатели выросли на 28% по сравнению с январем прошлого года. Важную роль в этом сыграл выход на рынок нового препарата «Велгия». В январе 2025 года «Велгия» обеспечила приблизительно 42% продаж компании в сфере эндокринологии, а общая доля доходов от инновационных лекарственных средств составила 70%. В настоящее время «Промомед» производит более 330 различных медикаментов и активно расширяет географию экспорта, в частности поставляя свою продукцию в Ирак.
«Велгия» — это препарат на основе семаглутида, классифицируемый как средство антивозрастной терапии (направленной на продление активной жизни). Помимо снижения веса, в описании фармакологического действия препарата указываются снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика сахарного диабета 2-го типа и деменции, улучшение когнитивных и репродуктивной функций, а также положительное влияние на эмоциональное состояние.