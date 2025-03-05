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Posted 5 марта, 17:09

Published 5 марта, 17:09

Modified 5 марта, 17:10

Updated 5 марта, 17:10

В рамках ОМС в январе провели 245 тысяч флюорографий с использованием технологий ИИ

В рамках ОМС в январе провели 245 тысяч флюорографий с использованием технологий ИИ

5 марта 2025, 17:09
Фото: 1MI.
В январе 2025 года в 20 регионах Российской Федерации провели 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с использованием систем поддержки принятия врачебных решений.

Согласно данным, озвученным зампредседателя Федерального фонда ОМС Ольгой Царевой, за первый месяц текущего года в 10 регионах РФ искусственный интеллект был применен при проведении свыше 15 тысяч компьютерных томографий (КТ) грудной клетки. Зампред ФОМС рассказала об этом в ходе своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».

В соответствии с требованиями программы государственных гарантий были установлены средние нормативы финансовых расходов на проведение ряда видов исследований в рамках ОМС. Их расчет осуществлялся с учетом расходов на медицинские изделия с применением искусственного интеллекта. Об этом пишет ria.ru.

С начала 2025 года, помимо маммографий, были определены нормы финансирования применения систем поддержки врачебных решений при проведении рентгена, флюорографии и КТ органов грудной клетки.

В 2024 году в 30 субъектах РФ были обеспечены проведение и учет маммографий с применением искусственного интеллекта. В общей сложности в прошлом году в России количество оказанных услуг превысило миллион, на что было направлено порядка 360 млн рублей.

По словам Ольги Царевой, сейчас в России отмечается стойкий тренд на увеличение объемов применения систем поддержки врачебных решений. За январь 2025 года в амбулаторных условиях россиянам провели около 90 тыс. маммографий с использованием искусственного интеллекта — это на 37% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Также замглавы ФОМС заявила, что расшифровка исследований не является единственным способом применения технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. С 2023 по 2024 год в нескольких регионах страны пилотировался проект, в рамках которого осуществлялся мониторинг состояния здоровья населения с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.

Проект подразумевал сбор стандартизированных данных о здоровье жителей в единой системе, к которой был предоставлен доступ лечащему врачу. Это позволяло медикам составить полную картину состояния здоровья конкретного лица без необходимости изучения дневника наблюдений.

Кроме того, Ольга Царева объяснила, что помимо обработанной с помощью ИИ систематизированной информации, новые технологии дают лечащему врачу возможность быстро реагировать на клинически значимое отклонение показателей пациентов и таким образом предупреждать развитие осложнений. Сами же пациенты, со своей стороны, своевременно получат необходимую помощь медработников.

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