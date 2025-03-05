В рамках ОМС в январе провели 245 тысяч флюорографий с использованием технологий ИИ

По словам Ольги Царевой, сейчас в России отмечается стойкий тренд на увеличение объемов применения систем поддержки врачебных решений. За январь 2025 года в амбулаторных условиях россиянам провели около 90 тыс. маммографий с использованием искусственного интеллекта — это на 37% больше, чем за аналогичный период минувшего года.