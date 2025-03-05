В преддверии праздников активизировались хакеры

С начала текущего года центр мониторинга и реагирования на киберугрозы RED Security SOC уже обнаружил и предотвратил почти в два раза больше попыток атак на этот сектор, чем в среднем за месяц в 2024 году. По мнению экспертов, основной целью злоумышленников при нападениях на розничную торговлю чаще всего является паралич деятельности компаний — как из-за уничтожения инфраструктуры, так и из-за шифрования данных. Это подтверждается результатами анализа методов и тактик, преобладающих в современных атаках на розничную торговлю. Большинство из них связано с попытками заражения компаний вредоносным программным обеспечением. С начала года доля таких инцидентов составляет 92% от общего числа киберугроз в отрасли.