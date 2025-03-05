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Posted 5 марта, 13:59

Published 5 марта, 13:59

Modified 5 марта, 14:02

Updated 5 марта, 14:02

В преддверии праздников активизировались хакеры

В преддверии праздников активизировались хакеры

5 марта 2025, 13:59
Фото: shutterstock.
В России наблюдается увеличение числа кибератак на компании, занимающиеся розничной торговлей и электронной коммерцией.

С начала текущего года центр мониторинга и реагирования на киберугрозы RED Security SOC уже обнаружил и предотвратил почти в два раза больше попыток атак на этот сектор, чем в среднем за месяц в 2024 году. По мнению экспертов, основной целью злоумышленников при нападениях на розничную торговлю чаще всего является паралич деятельности компаний — как из-за уничтожения инфраструктуры, так и из-за шифрования данных. Это подтверждается результатами анализа методов и тактик, преобладающих в современных атаках на розничную торговлю. Большинство из них связано с попытками заражения компаний вредоносным программным обеспечением. С начала года доля таких инцидентов составляет 92% от общего числа киберугроз в отрасли.

В преддверии 8 Марта розничные компании сталкиваются с повышенным риском кибератак. Шифрование данных хакерами, как правило, сопровождается требованием выкупа, необходимого для восстановления бизнес-процессов. Ущерб от простоя в праздничный период значительно возрастает, что увеличивает и потенциальный размер выкупа. Аналитики считают, что именно это может быть причиной участившихся атак на розничную торговлю в начале года.

Как правило, массовые кибератаки осуществляются с использованием простых и хорошо известных методов. Успех киберпреступников в значительной степени обусловлен отсутствием в компаниях процессов, направленных на контроль и устранение уязвимостей в ИТ-инфраструктуре, а также возникновением «слепых зон», связанных с неконтролируемым расширением инфраструктуры и нерегулярной инвентаризацией активов, отметил Ильназ Гатауллин, технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC компании RED Security.

Аналитики обращают внимание, что в праздничные периоды часто наблюдается повышение активности киберпреступников. Например, в марте прошлого года специалисты RED Security зафиксировали рост фишинговых атак, использующих темы подарков и распродаж, приуроченных к Международному женскому дню. Количество таких мошеннических схем в преддверии праздника увеличилось на 27%.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Праздники#Розничная торговля#Международный женский день#Белгород#Выкуп#Хакеры#Фишинг#Киберугрозы
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