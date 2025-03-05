В четверг белгородцы останутся без солнца, но порадуются тёплой погоде

Posted 5 марта, 13:11
Published 5 марта, 13:11
Modified 5 марта, 13:13
Updated 5 марта, 13:13
Первый четверг марта встретит белгородцев тёплой температурой — столбик термометра поднимется до +12 °С. Ночью похолодает до +4 °С.
Несмотря на это солнце вряд ли будет выглядывать из-за облаков — прогнозируется пасмурная погода. Осадки не ожидаются.
При этом ужее в пятницу белгородцев порадует солнце — предполагается, что оно будет светить весь день, а столбик поднимется ещё чуть выше — до +13 °С. В выходные будет облачная с прояснениями погода и +11 °С, сообщают синоптики Гидрометцентра РФ.