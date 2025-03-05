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Posted 5 марта, 13:11

Published 5 марта, 13:11

Modified 5 марта, 13:13

Updated 5 марта, 13:13

В четверг белгородцы останутся без солнца, но порадуются тёплой погоде

В четверг белгородцы останутся без солнца, но порадуются тёплой погоде

5 марта 2025, 13:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Жителей Белгородской области предупредили о потеплении и о пасмурной погоде. Осадки не ожидаются. Выходные также могут оказаться тёплыми и солнечными.

Первый четверг марта встретит белгородцев тёплой температурой — столбик термометра поднимется до +12 °С. Ночью похолодает до +4 °С.

Несмотря на это солнце вряд ли будет выглядывать из-за облаков — прогнозируется пасмурная погода. Осадки не ожидаются.

При этом ужее в пятницу белгородцев порадует солнце — предполагается, что оно будет светить весь день, а столбик поднимется ещё чуть выше — до +13 °С. В выходные будет облачная с прояснениями погода и +11 °С, сообщают синоптики Гидрометцентра РФ.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Белгород
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