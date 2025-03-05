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Posted 5 марта, 12:57

Published 5 марта, 12:57

Modified 5 марта, 12:59

Updated 5 марта, 12:59

В Белгородской области из-за заболеваемости закрыли 203 класса и один детсад

В Белгородской области закрывают детсады и классы: что происходит с заболеваемостью?

5 марта 2025, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области из-за заболеваемости закрыли 203 класса и один детсад

Сюжет
Заболеваемость
В области возросло число заболевших детей, особенно в начальной школе. Из-за этого уже закрыты десятки классов.

Как отметил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, на текущей неделе наблюдается увеличение количества заболевших детей, особенно в начальной школе. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах.

Всего в Белгородской области закрыли 203 класса из 18 школ. Ситуация с детскими садами пока более стабильная: закрыт один детский сад, что составляет 27 групп.

Напомним, на начало февраля основную массу заболевших составляли дети. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, в регионе были распущены 29 классов в 15 образовательных учреждениях. Кроме того, в Яковлевском округе 42 класса из пяти школ перешли на дистанционное обучение.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Заболеваемость#Детсады#Инфекция#Начальная школа#Классы#Образовательные учреждения#Белгород#Дистанционное обучение#Андрей Мухартов
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