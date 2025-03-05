В Белгородской области закрывают детсады и классы: что происходит с заболеваемостью?

Posted 5 марта, 12:57
Published 5 марта, 12:57
Modified 5 марта, 12:59
Updated 5 марта, 12:59
Как отметил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов, на текущей неделе наблюдается увеличение количества заболевших детей, особенно в начальной школе. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах.
Всего в Белгородской области закрыли 203 класса из 18 школ. Ситуация с детскими садами пока более стабильная: закрыт один детский сад, что составляет 27 групп.
Напомним, на начало февраля основную массу заболевших составляли дети. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, в регионе были распущены 29 классов в 15 образовательных учреждениях. Кроме того, в Яковлевском округе 42 класса из пяти школ перешли на дистанционное обучение.