В Белгородской области закрывают детсады и классы: что происходит с заболеваемостью?

Напомним, на начало февраля основную массу заболевших составляли дети. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, в регионе были распущены 29 классов в 15 образовательных учреждениях. Кроме того, в Яковлевском округе 42 класса из пяти школ перешли на дистанционное обучение.